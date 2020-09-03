梁君彥：立法會大樓加強保安　將增設多部高1.8米閘機防外人進入

▲ 立法會主席梁君彥。（尹櫻霖攝）

立法會主席梁君彥今日在行政管理委員會召開閉門會議後見記者，表示立法會大樓將增設保安設施，包括在大樓外圍增設防撞圍欄，以及在大樓地下至二樓加設共8至10部閘機等。他表示，大樓增設保安設施的原因是由於大樓保安出現問題，又明白雖然或對議員帶來不便，但相信對安全會有好處。

現時立法會內部份出入口設有閘機，約有為半個人高。行管會今日開會討論新的閘機設計，消息指，大樓未來會在其他公眾和議員入口，以及1樓和2樓由升降機通往會議廳和會議室的通道，加設高約1.8米的閘機。至於何時開通，需視乎工程進展。

另外，梁君彥表示，今日的會議本來包括討論立法會議員延任一年的薪津安排，但由於尚未收到政府回覆意見，相關議程暫被抽起。人民力量立法會議員陳志全昨約見梁君彥，商討有關不延任安排，梁君彥表示，作為主席希望議員繼續為市民服務，但政治上的事情由議員自己決定，稱會尊重每位議員的決定。

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記者：尹櫻霖