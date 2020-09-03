【科研發明】中六生研AR遊戲識別讀寫障礙學童奪冠　開發成本僅約20港元

▲ 3名高中生希望將來繼續向科研路發展，推動無障礙社會。

讀寫障礙影響孩子的學習，若能及早識別和治療，對他們將來的發展大有幫助。有3名中六學生就開發了AR玩具及遊戲應用程式，用來辨識學前讀寫障礙學童，其發明更獲得「香港學生科學比賽2020」高中組（發明品）冠軍，他們希望未來進行更多研究和實驗，把產品推出市面，幫助有需要的人。

就讀宣道會陳朱素華紀念中學中六的Mario、Ifan和Tommy，一直對創新科技甚有興趣，希望能透過科技改善生活。Ifan憶述，以往有一名同學遇到閱讀困難，例如看文章會跳行、寫字也會像鏡子般左右調轉等，因此成績較差，但家人以為他懶惰不讀書，直至中三時，老師發現異樣才讓他做評估，最終確診讀寫障礙。

由於太遲發現，已經很難治療和改善，也拖慢了他的學習進度。

同學的經歷引發Ifan關注SEN（特殊學習需要）學童的問題，他認為，若能及早識別有讀寫障礙的學童，有助他們將來的發展。他進一步搜尋有關讀寫障礙的資料，發現兒童在讀寫字詞方面出現困難，對整體認知發展都有負面影響。而大多數有讀寫障礙的人，看文字都有「鏡字」問題，即把文字或圖像的方向顛倒。

▲ 他們3人努力地開發應用程式，經常留校至晚上7時多。（受訪者提供）

研發App助識別讀寫障礙

中二起，Ifan就參加了學校的資訊科技增潤課程，其後結識了志同道合的Mario和Tommy，他們在2年前的暑假開始，研發能幫助識別讀寫障礙學童的應用程式，對象為4至7歲的小朋友。

▲ 遊戲以迷宮形式進行。（受訪者提供）

▲ 為了增加趣味性，3人亦設計了可愛AR玩具，吸引小朋友參與。（受訪者提供）

他們利用AR（ Augmented Reality ）擴增實境的玩具，將現實的空間加入一些虛擬的物件，以吸引小朋友參與遊戲應用程式，程式內有4個迷宮關卡。每關的難度會逐漸增加，最後系統會根據總分評估學童是否有讀寫障礙傾向。

低成本開發

Mario表示，他們在學校的增潤課程中學習3D打印、編程等知識，用以製作AR玩具和撰寫這個遊戲應用程式，他們所用的編程軟件均為免費，因此開發的成本僅約20港元。不過，Tommy提到，在編程期間都遇到很多困難，需要逐一解決程式錯誤，因此3人經常留校至晚上7時，回家後有時亦會以電話開3人會議至凌晨。

其後，他們在校長的幫忙下，與一所學校合作，為13名學童進行測試，並發現當中有7人有讀寫障礙傾向。他們亦向教育大學特殊教育中心教授請教，商討如何改善程式，教授建議增設計時功能，因有讀寫障礙的學童可能需要花更長時間找到迷宮出口。然而，由於新冠肺炎疫情下，學校停課，他們無法邀請更多學童進行測試。

▲ 3位同學在展覽中向來賓介紹產品。（受訪者提供）

盼走科研路

今學年3人都即將應考DSE，他們均表示對考試有信心，而過去兩年專注在開發應用程式上，也沒有令他們荒廢學業，反而教會他們善用和分配好時間，令成績也能保持一定水平。

Ifan表示，他們都有共同的理想，希望將來繼續向科研路發展，計劃大學讀相關科目。Ifan希望大學畢業後成立初創公司，研發更多產品推動無障礙社會，Tommy和Mario則分別希望從事軟件開發和媒體設計工作。

他們亦計劃繼續優化辨識讀寫障礙學童的應用程式，在疫情緩和後邀請學童進行測試，並加入故事情節、人工智能等，盼望將來可推出市面，讓更多學童受惠。

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記者：林愛娜