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【新冠肺炎】台灣新研發藥物見成效　重症患者接受新藥5天內康復將出院

健康 17:23 2020/09/03

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台灣藥廠生華生物科技（生華科）今日（3日）宣布，其研發的新藥令一名重症患者在5天內完全康復。

新冠肺炎疫情肆虐全球，醫學界至今仍努力研發治療藥物和疫苗。當中，台灣藥廠生華生物科技（生華科）今日（3日）宣布，其研發的新藥Silmitasertib (CX-4945)首次在新冠人體臨床試驗取得突破，美國一名新冠肺炎重症患者接受新藥治療後，到療程第5天便已完全康復，更預計可在明日出院。

患者曾接受5種藥物治療　但成效不彰

據生華科指出，新藥研發團隊日前接獲美國方面通報指，該名接受新藥的64歲重症男患者，原本正在深切治療部留醫，他於8月16日首度確診，送院治療後更需接受高壓氧氣治療。

其間，情況危急的男患者曾先後接受過5種藥物治療，包括Remdesivir(瑞德西韋)、類固醇地塞米松、抗生素Ceftriaxone、抗生素Azithromycin和抗凝血劑Enoxaparin，然而病情始終沒好轉，他最後惟有同意採用生華科研發的新藥Silmitasertib (CX-4945)。

患者接受新藥數天後已達出院標準

男患者於8月29日首次接受新藥治療，康復進展迅速，療程進入第4天後患者的身體狀況已幾乎和正常人一樣，第5天更已完全康復，醫生並診斷出他已達到出院標準，預計將於美國時間9月3日出院。

對於這項突破成果，生華科總經理宋台生表示，相較於瑞德西韋治療出院時間平均為10至15天，新藥大幅縮短患者康復和住院時間，意義和價值非凡。他更不諱言指有了首例康復患者的數據，已經吸引不少國際級甚至美國國家級機構的合作探詢，只要能加速Silmitasertib在新冠肺炎的治療發展都樂觀其成。

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責任編輯:羅嘉欣

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