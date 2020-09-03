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【男神防疫】古天樂派一萬個港產口罩予香港人　古仔自爆最愛飲3款果汁增免疫力

娛樂 19:14 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

古天樂一向為善不甘後人。

男神古天樂一向樂善好施，之前向演藝人協會有需要人士派防疫物資，並與各電影公司聯繫開拍抗疫電影為基層工作人員籌款。另外在早前，男神古天樂宣布與保險公司合作，送出一萬盒香港製造的彩色口罩予市民。而是次活動所送出為本地製的Good Mask的ASTM Level 3口罩，全部獨立包裝，BFE、PFE及VFE超過99%。

古天樂在今日（9月3日）下午6時進行Facebook網上直播，除送出口罩外，古仔並分享抗疫小貼士，為港人疫境打氣。

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古天樂今日（9月3日）在Facebook網上直播，與主持麥美恩玩RingFit。（影片截圖）

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古天樂愛飲果汁

近日大多市民都留家防疫，主持麥美恩問古天樂平時在家如何做運動鍛練肌肉，他表示與很多香港人一樣玩RingFit。不過古仔取笑同場的麥美恩玩RingFit做兩下深蹲動作就流汗，應該要去看醫生。

另外，古天樂即場用搾汁機搾果汁，他選擇用雪梨、蘋果及奇異果，古仔表示因為有豐富維他命可防疫，另外特別強調自己愛飲雪梨汁，因為對護膚有功用。

古天樂透露喜歡飲雪梨汁。（影片截圖）

古仔小時候舉書包健身

現年49歲的古天樂既要演電影拍廣告外，還要經營電影公司，身材仍然都養得很好。

他曾表示每周運動3次，當中包括帶氧運動，例如跑步等。古仔曾說：「每年生日願望都是希望身體健康，所以就更加要做運動。飲食亦很重要，我由小到大都不煎炸及太甜太鹹的食物。」他更曾自爆小時候因為沒錢買啞鈴，於是就舉書包健身，每次舉30、40下。

古天樂保持平均每周做3次運動。（取自微博）

大慈善家古天樂

其實相由心生，除運動外，古天樂保養得宜應與善心有關。眾所周知古仔自2008年起成立「古天樂慈善基金」，捐款在內助偏遠地區建學校，12年內共建了135所學校。

此外在新冠肺炎期間，有見香港電影業受到重大打擊，於是出心出力聯同英皇電影計劃於未來兩年來推出十部港產，以保障就業，另與各電影公司聯繫開拍抗疫電影為基層工作人員籌款等。

此外，他入行以來但公開承認的女友只有黃𨥈瑩，二人於1994年合作TVB處境劇《餐餐有宋家》而拍拖，可惜於2001年分手。有傳，長情古仔在分手後，在經濟上仍不時支持前女友，有情有義。

撰文 : TOPick柴犬出動

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