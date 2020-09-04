【明星扮靚】連詩雅14天練出顯著腹肌　2分鐘做1個簡單動作塑造22吋腰

▲ 連詩雅教大家練出「Shiga腰」。

早前參演TVB劇集《那些我愛過的人》演方書文的連詩雅（Shiga）身型Fit爆，勤做運動的連詩雅分享修身心得，親身示範簡單的練肌動作，並稱連續做14天便能擁有「Shiga腰」。

受到新冠肺炎疫情影響，熱愛運動的連詩雅近日只能留家抗疫，她大方分享在家做運動的影片。

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▲ 連詩雅教大家如何練出「Shiga腰」。

▲ 連詩雅的練肌成果顯著。

影片中的Shiga貼出對比照，展示連續做運動14天後的「Shiga腰」，其腹肌效果很明顯。

身穿紫紅色露腰運動裝的她親身示範練肌動作：「每天做3組動作，每組動作做3至40秒便可減去肚腩。」即是一共約2分鐘而已。

▲ 連詩雅親身示範練肌動作。

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首先臥坐並以雙手支撐，身體往後仰，然後利用腰腹力量抬起雙腳，雙腳左右擺腿。

連詩雅介紹此運動細節說：「雙腿需要離地，可以的話更要保持凌空，而背部則愈靠後效果會更顯著。」

她提醒：「別因腹部力量不夠而用錯力，以免傷及腰部，做這個動作時必須緊記要收緊腹部。」

事實連詩雅不時分享做運動的秘訣外，也常在社交平台貼出性感照向粉絲大派福利，不過擁有43吋長腿兼22吋「Shiga腰」的她，教修身的確十分具說服力。