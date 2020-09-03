【全民檢測】6人全民檢測結果經覆檢後確診　袁國勇：勿太看重檢測能找到多少病人

▲ 袁國勇前往皇仁書院檢測中心視察。（梁偉榮攝）

全民檢測計劃日前開展，今日為計劃的第三日。當局指截至今午（3日）1時，約有84.5萬人登記，已有37萬人完成檢測。全民檢測已完成12.8萬個樣本檢測，其中6人經覆檢後確診。政府專家顧問之一、港大微生物學系講座教授袁國勇及行政會議成員林正財今日下午到銅鑼灣皇仁書院社區檢測中心接受採樣。

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袁國勇指有關數目是預料之內，雖全民檢測最好是在最多人檢疫的時候做，如一個月前每日有近百宗確診，當時市民想做檢測的意欲一定會較高，惟當時不用沒有能力做檢查，至現時有很多醫護人員協助檢測，部分擔心或自願的市民，應在這段時間做檢測，以致可盡快找到隱形病人。

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他又指，檢測可讓其他國家得知香港已做了可以做的事，以便未來通關，因封關對香港經濟及生計好大影響，所以每名市民都應考慮去做檢測：

既然有這個機會，為什麼不利用這個機會（做檢測）呢？

袁國勇強調不要太看重在全民檢測中能找到多少病人，因檢測對本港來說邊關通行、防疫揩施會否放寬亦是有影響。他稱，以80萬人登記找到20個病人來說，即700萬人中可能會找到一百多個患者，如有關人士在社區傳播病毒，相信會是非常嚴重，重申不要少看全民檢測的效益。

不要認為數目低而覺得（全民檢測）無有用，點都有用的。大家不要再辯論效益問題了。

他又指檢測數目好像好少，但那「少少」確診的人數亦可以將防疫措施致失敗，雖現時只有不足100萬人登記，若未來一周、兩周染疫人數再高，可能會有更多人想做檢測，「不應太短視」。

袁又認為疫情會在冬天再次大爆發，而今次全民檢測是很好的演練，可為即將再爆發的疫情再作準備，更呼籲市民應有習慣將乘車、外出記錄利用手機記低，若不幸確診，可以便當局找到其他接觸者。

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記者：郭詩詩