女生涉藏鐵鎚判囚5周 律政司覆核刑期官改判監9周

▲ 大專女生涉藏鐵鎚被判囚5周，律政司申覆核刑期獲批，女生今於西九龍裁判法院被改判監9周。

去年11月12日有人發起「三罷」，當日有人在長沙灣堵路，19歲大專女生被搜出鐵鎚及酒精等物品，早前承認管有物品意圖損壞財產罪，被判監5周。惟控方申請覆核刑期，指刑期過低，未能起阻嚇作用。裁判官今（3日）午於西九龍裁判法院接納控方申請，但認為須考慮到被告已改過自新，最終改判監2個月1周；被告早前已還押143日，須由懲教人員計算刑期日數。據悉，扣除女生已服刑期，料女生今可獲釋。

現年20歲的被告韓德芳，早前承認1項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指她於2019年11月12日在長沙灣福榮街512號地下外，管有鐵鎚、扳鉗、螺絲批、消毒酒精、打火機及一疊報紙，意圖在無合法辯解下損壞政府財產。她原本另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即1把摺刀，早前獲控方不提證供起訴，控罪獲撤銷。

裁判官早前將量刑起點定於8星期，扣減刑期後判處被告監禁5星期，律政司今申請刑期覆核，指刑期過低，未能起阻嚇作用。

裁判官今午裁決時指，律政司一方陳詞指刑期過低，應以《公安條例》第33條「在公眾地方管有攻擊性武器罪」作量刑指引，但正如辯方所指，被告案發時沒有傷人意圖，並不符合攻擊性武器的定義，每類控罪有各自刑罰，不應盲目地引用最高刑罰。

裁判官續指，律政司一方又指被告管有的消毒酒精及打火機，一經使用可能傷及途人，但亦須考慮到被告雖然有意圖使用物品損壞道路及欄杆，被告當時並未考慮到要在何時何地使用該些物品。

律政司一方早前陳詞指，刑期應考慮到涉案物品數量及性質。惟裁判官指，律政司一方沒有考慮到被告年輕，在還押多天期間已深切反省及改過自新，法庭須平衡阻嚇作用、被告改過自新及社會利益這3項因素。

裁判官指若只考慮到阻嚇，而不考慮被告已改過自新，這並不恰當，但承認自己判刑時的確應該先訂立刑期起點，再考慮減刑因素，故接納律政司一方刑期覆核申請。

裁判官將刑期起點訂於4個月，考慮到被告認罪，遂扣減1個月，再考慮到被告年輕，已改過自新及真心悔改，被告還押多天而失去其他判刑選擇，再扣減3星期，最終判監2個月1星期；被告早前已還押143日，須由懲教人員計算刑期日數。

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記者：王仁昌



