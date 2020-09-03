【全民檢測】檢測中心運作順利　林正財：若市民反應良好延長七日是理想做法

▲ 林正財（左）稱檢測中心首兩、三日運作順利。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情未止，行政會議成員林正財與港大微生物學系講座教授袁國勇今日（3日）會見傳媒，林正財指希望不只80多萬市民來驗，有信心陸續有市民將登記做檢測，又表示檢測中心首兩、三日的運作順利，指檢測整體安全，感染風險很低。

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林正財指最近有兩、三個個案為超級傳播者，例如韓國的咖啡店個案中，一個人可以傳染幾十人，因此引致社區大爆發，希望更多市民願意參與檢測，

越多人做檢測越好，就可以搵到越隱形患者，折斷社區傳播鏈。

他續提到若市民反應良好的話，延長七日是理想做法，又指是次全民檢測有助香港建立每日能完成數以萬計測試的能力，若到冬季真的再有第四波疫情，香港屆時就有能力去應對。

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記者：郭家穎