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黃定光梁美芬搶位風波　曾鈺成避談︰算啦講夠

政治 17:28 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

黃定光（右三）日前與梁美芬（右四）因合照排位發生爭拗。（經濟日報資料圖片）

立法會前日（1日）上現建制派內訌一幕，民建聯黃定光與經民聯梁美芬，因合照位置而有肢體接觸。立法會前主席、民建聯會務顧問曾鈺成今日被問到上述事件時嘆︰「算啦，講夠喇！」

黃定光與梁美芬早前在立法會臨時檢測站，接受檢測活動，兩人合照期間，黃定光疑不滿梁美芬站得太前擋着其視綫，但梁美芬堅持站在原地，結果黃定光按捺不住，一手將梁美芬扯到較後位置，結果片段於網上廣傳。梁美芬事後謂感到不開心，又稱自己扭親。

曾鈺成（右）接受劉慧卿訪問。（OurTV.hk Facebook）

曾鈺成今日接受民主黨前主席劉慧卿主持的網台訪問，對於黃定光拉扯梁美芬事件，曾鈺成笑指這令本來非常沉悶的拍照活動，卻製造出話題讓傳媒報道，但未有回應有否對此感到丟臉。

不過劉慧卿繼續追問，形容黃定光「幾鬼大力」，令梁美芬險些倒地，曾鈺成卻打斷問題，笑稱「算啦，講夠喇」，強行將話題中止。

另外，訪問又談到去年爆發的社會事件，曾鈺成稱背後是美國人慫恿，換來劉慧節反駁，勿當香港人「無腦」。然而，曾鈺成嘆有部分人「真係無乜腦」，誤以為乘坐快艇出海安全，結果「傻傻地」落網而自動送中。

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撰文 : 傅流螢

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