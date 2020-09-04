【GUCCI手袋】Jackie Bag經典重現 甘迺迪總統夫人Jackie 1961手袋再創迷你版
環顧當今時裝界的超級品牌，基本上她們都有一個共通點，就是品牌本身有著源遠流長的歷史，當代的設計師往往將新的意念放在品牌舊有的設計上，令它們配合今天審美觀而得到復活，GUCCI的Jackie 1961手袋正是今天得以重生的好例子。
潮流兜兜轉轉去而復始，這句話一點也不錯，特別是一些舊有的經典設計，往往更是今天時裝設計師的靈感泉源，滿有歷史的GUCCI正是品牌歷代設計總監用之不竭的寶庫。
其中有一個手袋名為Jackie Bag，正是每隔數年都例必再一次回歸備受追捧的款式。屈指一算，品牌前朝的Tom Ford與及Frida Giannini，都曾經先後將它改頭換面推出市場而獲得驕人成績，於2015年被委任成為GUCCI創作總監的Alessandro Michele試問又怎會例外？
1961年首度面世的Jackie Bag之所以可以留世成為不朽印記，最重要的原因還不是因為當年美國總統夫人Jackie Kennedy經常使用這手袋所致，令這手袋被人冠以「The Jackie」這個不可取替穿的別號，而今天手執品牌話語權的Alessandro Michele，在位5年後的今天，終於打Jackie Bag的主意，經改良後推出全新的Jackie 1961手袋。
誠然，在Alessandro Michele手中，Jackie 1961手袋和以前的Jackie Bag沒有很明顯的太大改動，例如Piston活塞袋釦得以保存。
但隨著小型號或迷你型的手袋在今天得以廣泛流行，主帥Alessandro亦加入這個陣營，將手袋的尺寸鎖定於中型、小型和迷你3種尺寸，圖案和顏色方面，除了不可或缺最經典的GG Monogram圖案外，更包括白色、粉紅和黑色等。
此外，不得不提的是手袋的肩帶在今回加添可以增長成為斜放款式，令到男士一樣可以用到，實踐了這位創作總監一直以來主張的男女可用性別無界限的理念。
模特兒： Alexia R@Primo
髮型、化粧：Chris Lam
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記者：何偉雄