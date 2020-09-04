【GUCCI手袋】Jackie Bag經典重現　甘迺迪總統夫人Jackie 1961手袋再創迷你版

▲ 大鳴大放的印花裙子，圖案來自典型夏威夷恤的圖案。Boxy線條裙子配合同式樣圖案的短身短袖，令整個造型充滿70年代風情。（Hawaian dream印花真絲短身外套$16,300、Hawaian dream印花真絲冇袖長裙$27,900、白色Jackie 1961細號hobo手袋$15,800/攝影：湯炳強）

環顧當今時裝界的超級品牌，基本上她們都有一個共通點，就是品牌本身有著源遠流長的歷史，當代的設計師往往將新的意念放在品牌舊有的設計上，令它們配合今天審美觀而得到復活，GUCCI的Jackie 1961手袋正是今天得以重生的好例子。

▲ 大鳴大放的印花裙子，圖案來自典型夏威夷恤的圖案。Boxy線條裙子配合同式樣圖案的短身短袖，令整個造型充滿70年代風情。（Hawaian dream印花真絲短身外套$16,300、Hawaian dream印花真絲冇袖長裙$27,900、白色Jackie 1961細號hobo手袋$15,800/攝影：湯炳強）

▲ 剪裁成蠶繭形線條的rounded lapel的tweed外套，配合高腰tweed裙子，同樣叫人想到60年代的出品，這一個組合是設計總監Alessandro Michele口中的beautiful cliche of sexiness。（粉紅色tweed外套$18,400、粉紅色tweed裙$9,300、黑色喱士內衣$8,600、金色Double G水晶耳環$5,450、Jackie 1961 GG monogram細號手袋$13,800/攝影：湯炳強）

潮流兜兜轉轉去而復始，這句話一點也不錯，特別是一些舊有的經典設計，往往更是今天時裝設計師的靈感泉源，滿有歷史的GUCCI正是品牌歷代設計總監用之不竭的寶庫。

▲ 70年代的女士十分流行穿上同一顏色的恤衫和外套，設計總監Alessandro Michele以此為靈感，將50年前的時尚帶到今天。（黑色菠蘿圖案jacquard闊邊帽$4,850、天藍色羊毛4袋外套$19,400、天藍色真絲恤衫$8,600、Sylvie 1969綠色迷你手袋$19,000/攝影：湯炳強）

其中有一個手袋名為Jackie Bag，正是每隔數年都例必再一次回歸備受追捧的款式。屈指一算，品牌前朝的Tom Ford與及Frida Giannini，都曾經先後將它改頭換面推出市場而獲得驕人成績，於2015年被委任成為GUCCI創作總監的Alessandro Michele試問又怎會例外？

▲ 自Alessandro Michele成為GUCCI的創作總監後，設計洋溢揮不去的vintage味道，例如這一件hand-crocheted針織上衣意念來看60年代末，石磨洗水牛仔褲更是古著味濃得化不開。（Hand-crocheted針織上衣$10,800、高腰闊腳牛仔褲$7,400、藍色Double G水晶手金?$8,200、黑色Double G水晶手金?$8,200、黑色皮帶$7,950、粉紅色Jackie 1961迷你手袋$13,800/攝影：湯炳強）

1961年首度面世的Jackie Bag之所以可以留世成為不朽印記，最重要的原因還不是因為當年美國總統夫人Jackie Kennedy經常使用這手袋所致，令這手袋被人冠以「The Jackie」這個不可取替穿的別號，而今天手執品牌話語權的Alessandro Michele，在位5年後的今天，終於打Jackie Bag的主意，經改良後推出全新的Jackie 1961手袋。

誠然，在Alessandro Michele手中，Jackie 1961手袋和以前的Jackie Bag沒有很明顯的太大改動，例如Piston活塞袋釦得以保存。

▲ 由Alessandro Mchele主理的Jackie 1961手袋首先出現於今年秋冬男裝展上，男模紛紛用上，主將男女合用。（圖片法新社）

但隨著小型號或迷你型的手袋在今天得以廣泛流行，主帥Alessandro亦加入這個陣營，將手袋的尺寸鎖定於中型、小型和迷你3種尺寸，圖案和顏色方面，除了不可或缺最經典的GG Monogram圖案外，更包括白色、粉紅和黑色等。

此外，不得不提的是手袋的肩帶在今回加添可以增長成為斜放款式，令到男士一樣可以用到，實踐了這位創作總監一直以來主張的男女可用性別無界限的理念。

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記者：何偉雄