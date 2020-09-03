【全民檢測】來自廣西及福建支援隊近200人抵港　至今在港三批內地成員共逾400人

▲ 港府今歡迎第三批近200名內地支援隊抵港，目前有近420名支援隊成員在港，協助落實普及社區檢測計畫。梁偉榮攝

全民檢測計劃日前開展，今日為計劃的第三日。當局指截至今午（3日）1時，約有84.5萬人登記，已有37萬人完成檢測。全民檢測已完成12.8萬個樣本檢測，其中6人經覆檢後確診。港府今歡迎第三批近200名內地支援隊抵港，目前有近420名支援隊成員在港，並指國家衞生健康委員會會按香港的需要再協調籌組更多支援隊員來港。

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今日出席歡迎儀式的官員及機構代表包括：政制及內地事務局局長曾國衞、食物及衞生局局長陳肇始、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任何靖、李大川及國務院港澳事務辦公室代表等

第三批抵港的支援隊成員近200人，分別來自廣西及福建。連同八月初最先抵港的10位先遣部隊成員和支援隊（廣東組）隊長余德文，及其隨後抵港的50位成員，以及上星期由支援隊總領隊、國家衞生健康委員會（衞健委）醫管局副局長李大川率領的160多位支援隊成員，目前有近420名支援隊成員在港。

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港府再次感謝中央政府組成和委派支援隊來港，及呼籲市民踴躍參加普及社區檢測計劃，盡快合力截斷病毒的傳播鏈，強調近日數字慢慢回落，但疫情尚未穩定，社區隱形傳播鏈仍然存在。

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責任編輯：鄧凱文



