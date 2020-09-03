【港姐2020】香港小姐亞軍陳楨怡豎琴演出獲好評　發文感謝音樂老師：半夜繼續敎導及鼓勵

▲ 今屆港姐亞軍陳楨怡在決賽當晚表演奏豎琴獲不少好評。（取自陳楨怡IG）

2020香港小姐競選已完滿結束，大熱之一的陳楨怡成為今屆港姐亞軍，而陳楨怡當晚才藝表演彈奏豎琴為人津津樂道。

陳楨怡在今日（9月3日）於個人社交平台上載當晚表演豎琴的照片，表示感謝兩位老師對她的教導，而且更透露感激兩位老師就算在半夜也都繼續敎導及鼓勵她。

▲ 陳楨怡在港姐才藝表演中，表現頗出色。（取自陳楨怡IG）

其實她在兩前已為競選發長文講感想，表示：

去兩個月我真係成長左好多亦都好開心識到一班有同一個夢想嘅女仔💕 一齊度過左一段寶貴難忘嘅經歷💕 由細到大我唔係特別有自信因為我唔係傳統嘅靚女無大眼睛，亦都無雙眼皮，但係參選香港小姐係我嘅夢想所以我今年就鼓起勇氣踏出依步 我記得第一次live嘅時候好多網民都問我係唔係唔識笑，比屋企人迫參加香港小姐😂 唔笑嗰陣好惡 經過呢段日子我覺得自己進步左好多由怕羞同緊張到唔識笑嘅我到宜加可以好有自信對鏡頭笑同表達自己全都係因為有你地嘅支持同鼓勵你地每個留言其實我都有睇我一定會盡量回複大家💕。你地嘅支持就係我嘅強心針令我愈黎愈有自信，所以我唔可以辜負大家對我嘅期望☺️