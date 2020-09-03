陳家樂患腎結石震出9級劇痛　腎病科醫生剖析少喝水為構成腎石主因

▲ 這次由腎科專科醫生何仲平講解，各種關於腎石的種種疑惑。

藝員陳家樂日前在家中突然肚痛兼屙血尿，原來是腎石「作怪」，並說猶如生仔般9級陣痛，令他畢生難忘。腎病科醫生何仲平表示，身體上有幾個器官會在收縮過程中產生痛楚，

譬如膽石經膽囊跌到去膽管，或子宮收縮生仔等，腎石若在腎內是不會感到痛，但進入輸尿管就會劇痛。

究竟腎石分哪幾種？飲食中又如何能避免？不如聽何仲平醫生解說一下。

▲ 腎病科醫生何仲平為大家拆解腎石的種種疑團。(攝影︰馮柏偉)

腎病科醫生何仲平說，腎結石是一種在腎臟或者尿道中形成的硬晶體物質，這種結石的形成是尿液中鈣，尿酸鹽，草酸鈣，磷等微粒積聚的結果。尿液中這些物質數以百萬的結晶日益增大，最終形成了結石，

所以喝水不夠，是生成腎石的主因。

腎石種類 草酸鈣結石最常見

何仲平表示腎石大致分為幾種，最常見的是鈣結石，佔了大約7至8成的案例，鈣結石適常以草酸鈣而不是磷酸鈣的方式形成，草酸鈣結石容易於尿液呈酸性的時候形成。

其次是鳥糞石(磷酸銨鎂)，大約是10至15%，通常是由腎臟感染引起的，帶點阿摩尼亞的味道。還有一種尿酸結石，當尿液中有太多尿酸，有的凝結於關節，這情況則結於腎內，通常是尿液持續呈酸性時形成 。

▲ 藝人陳家樂前陣子因腎結石突然肚痛兼屙血尿，幸好腎石後來跌入膀胱，最後排出體外。(攝影︰經濟日報圖庫)

何仲平醫生表示，尿道中結石的類型，大小和位置決定了每個人的疼痛感和疼痛位置的不同 。

腎石若在腎內是不會感到痛，但進入輸尿管就會劇痛。結石的大小與疼痛程度無關，小而粗精的結石通常比大而圓滑的結石引發的疼痛更多。 結石疼痛可能是隱隱的腰痛，也可能是突發性不可承受的疼痛 。腎結石和尿管結石的痛感，是從腰部到大腿的，並有噁心和嘔吐。

▲ 腎石主要集中在腎盂位置，若跌到輸尿管就會產生劇痛。 (攝影︰馮柏偉)

何醫生說，腎石如果不痛，可以讓病患者不察，這種阻塞而持續者可能會引發腎功能損傷。

預防腎結 少喝汽水可喝牛奶

要預防腎結石，可留意飲食。「首先要大量喝水，每天喝12至14杯( 多於3 公升)，若體力勞動者需要攝入更多水份。另外，每日排尿量比飲水量更為重要，每日應多於2至2.5公升，當然也要視乎實際情況，譬如戶外活動排汗多者，也是排出體液的途徑。還有一點是汽水少喝為妙，一來糖份高二來它含磷酸。」

何仲平醫生說，如攝取過量的鹽份，會增加尿液中鈣的排出從而增加鈣結石形成的風險，故避開醃菜、鹽漬零食等食物為宜。

▲ 夏天時喝一杯冰凍汽水最為暢快，但患上腎石者則少碰為妙。(攝影︰經濟日報圖庫)

何仲平醫生特別提到，腎結石患者要遠離鈣是錯誤的。

其實攝入鈣質包括奶製品在內，是可防止結石形成。日常鈣質在大腸內會結合食物中的草酸鈣後，會被排泄出來，因此腸內吸收的草酸鈣會減少結石形成。 但是當飲食中少鈣時，單獨的草酸鈣在腸內被吸收且無法排出因而形成結石。因此避免鈣補充劑和低鈣飲食，兩者都會增加結石形成的風險。

▲ 戶外運動者，更要時刻保持飲水，避免尿道中形成的硬晶體物質。(攝影︰經濟日報圖庫)

要預防草酸鈣結石，草酸鈣結石患者需要限制含高草酸鈣的食物。 這類食物如蔬菜：菠菜，大黃，秋葵夾，甜菜根，甘薯。水果和乾果方面則有草莓，覆盆子，葡萄等。

結石5毫米以上 宜動碎石手術

至於腎結石的治療方法，「出現症狀的3到6週內，大多數的腎結石小的話，多喝水也可自行排出。 保守治理的目的是緩解症狀，並在無需手術的情況下移除。疼痛時，患者需要進肌肉或靜脈射非類固醇抗炎藥，對於輕微的疼痛，口服藥亦常見療效。」

若是腎石已達至5毫米，何仲平醫生就建議不要等動手術為宜。

因為排得出都會痛，那裏要用碎石機打碎，目前手術連醫生費約2萬元，但可防止問題惡化，或破壞腎功能。

▲ 何仲平醫生建議若腎石多於5毫米，就要做碎石手術。（相片︰Istock )

但何醫生也強調，就是做完碎石手術，若不改善飲食習慣，也有機會重新結石，總之多喝水就可預防腎結石。

撰文︰馮柏偉

