【全民檢測】港大推算全民參與檢測後會有近500人確診　當中140人或致二代傳播

▲ （林宇翔攝）

全民檢測至今踏入第3日，衞生署署長陳漢儀今日指至今已完成12.8萬個樣本化驗，當中6個樣本交予衞生署覆檢為陽性，包括4人屬早前已確診。港大醫學院院長梁卓偉表示，按流行病學及病毒學數據推算，應可揪出約8人確診，推算700多萬人口將有494人確診，當中1/3個案有機會引發二代傳播。

【全民檢測】全民檢測已完成12.8萬個樣本化驗 6人經衞署覆檢後確診

港大醫學院公共衞生學院公共衞生醫學講座教授、世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉表示，現時已完成12.8萬個樣本化驗，按流行病學及病毒學數據推算，應可揪出約8人確診，與衞生署公布6人覆檢後呈陽性的數字吻合。

他續稱，據有關數據進一步計算，如全港700多萬人接受全民檢測，推算約有494人最終檢出呈陽性，換言之現時仍有480多人未檢出；而以往數據顯示，約1/3確診個案可引發二代傳播，餘下2/3或因自住及透過政府措施及早找出隔離，而未再傳予他人，即400多人中將有140宗個案或引發二代傳播，可能令疫情進一步惡化。

【全民檢測】6人全民檢測結果經覆檢後確診 袁國勇：勿太看重檢測能找到多少病人

梁卓偉指出，現時全民檢測將本港檢測容量樽頸位移除，即使已做全民檢測仍有工夫要做，須盡快找出140個隱形患者；又呼籲市民為人為己去做，強調現時疫情單位數得來不易，亦需做好自己本份，以免疫情死灰復燃。

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記者：陳正怡