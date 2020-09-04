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【改善脫髮】30多歲男子長期飲酒熬夜未老先衰　脫髮變地中海接受中醫治療2個月再生髮【附飲食建議】

醫生診症室 10:06 2020/09/04

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中醫表示，長期飲酒、熬夜、操勞過度，可致未老先衰，甚至嚴重脫髮。（相片由註冊中醫師彭子芯提供）

長期飲酒、熬夜、操勞過度，不但會未老先衰，甚至會導致嚴重脫髮。註冊中醫師彭子芯向TOPick分享一宗病例，一名男子因為工作緣故，長期要應酬、飲酒、熬夜，操勞過度，導致肝腎損傷，未老先衰，30多歲開始脫髮，前額及頭頂頭髮變得稀疏。惟他沒多加理會，40多歲時變成「地中海」，遂向中醫求診，服用中藥2個月後終再生頭髮。

彭醫師指，個案中的男子起初只屬輕度脫髮，至40歲時頭頂幾乎全禿，白髮也明顯增加。患者初期曾嘗試轉用防掉髮的洗髮、護髮產品，也曾服用營養補充品，惟效果未如理想，仍持續脫髮；因一直拖延，未有治療，演變為第5至6級較嚴重脫髮程度，變成「地中海」。

由於脫髮嚴重，患者初期主要想改善身體情況，例如小便頻密、睡眠質素差。服用中藥2個多月，配合頭皮針療法，刺激局部毛囊，並改善生活習慣，減少飲酒後，患者身體狀態明顯改善，頭頂重新長出頭髮，脫髮情況大有改善，外形看起來年輕了不少。

接受中醫治療後，男子頭頂再生頭髮。（相片由註冊中醫師彭子芯提供）

男士脫髮分7個等級

  • 第1至3級：僅為前額髮線後移，屬輕度脫髮。
     
  • 第4級開始：頭頂也開始出現脫髮區域。
     
  • 第7級（最嚴重）：前額至頭頂頭髮全部脫落，脫髮區域相連。愈早期治療, 效果更快更好。若已到第6至7級脫髮，需要更長時間治療，效果或較遜色。

腎氣早衰30多歲就脫髮

彭醫師指，人的腎氣大概40歲開始衰減，古籍《黃帝內經》提及，男士一般在40歲左右開始脫髮情況加劇，48歲左白髮右開始增多。若因操勞、捱夜、煙酒、房事等原因，令腎氣提早衰弱，30多歲就已開始脫髮，現時臨床個案頗多見。

治療方法

患者主要服用補肝腎、有生髮作用的中藥，例如：熟地、山茱萸、首烏、杜仲。然後，配合一些溫陽的中藥，例如：附子、仙靈脾、補骨脂。

腎氣不足也會影響水液運行，有時也會配合化濕利水道的中藥，例如：茯苓、白朮、澤瀉。

有不少脫髮患者是腎陰虛，而非陽虛，並兼夾一些燥熱表現，例如口乾、痤瘡、失眠，此類人士適合性質偏涼的補腎藥或配搭清熱降火的中藥。即使是脫髮，也須配合體質處方，才能達到理想功效。

改善脫髮白髮的食物及貼士

若以腎虛問題為主的患者，建議多吃有補腎作用的食材，例如桑椹、杞子、黑豆、黑芝麻、核桃、海參。同時，也可多吃補血食材，例如紅皮花生，怕肥人士可用花生衣泡水飲用。

除食療外，患者每日洗頭後可用指腹輕輕按摩及敲打頭皮，促進頭皮健康，令其活躍。

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記者：黃泳欣

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