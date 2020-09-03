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曾鈺成稱三權分立爭拗庸人自擾　不見會影響司法獨立

政治 18:10 2020/09/03

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曾鈺成（右）認為，近日就三權分立的爭拗是庸人自擾。（OurTV.hk Facebook）

特首林鄭月娥早前稱，香港不是三權分立，引發社會爭議。立法會前主席曾鈺成今日指，三權分立的爭拗是庸人自擾，目前看不到司法獨立受到影響，而香港在回歸前亦沒有三權分立。

曾鈺成出席網台節目上指，近日有關三權分立的爭拗是無謂、庸人自擾，但樂見正反雙方都是依據基本法作討論，可見大家都擁護基本法。

他又補充，香港沒有三權分立的說法，並不是最近才出現，過往中央官員亦曾發表過類似言論，只是無人聆聽，強調基本法中未有列明三權分立，亦沒有寫明行政主導，而基本法起草委員會主任姬鵬飛於基本法通過前，亦只用上「互相制衡、互相配合」，去談論行政、立法關係。

曾鈺成強調，香港在回歸前都沒有三權分立，1993年前的立法局主席由港督出任，而1985年前大部分都是委任議員，直言回歸後已經行多步，加上基本法已經保障了司法獨立，直至今天，都看不到中央及林鄭月娥，有意圖去動搖司法獨立。

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記者：陳宛彤

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