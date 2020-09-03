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【港版健康碼】民調稱9成半市民促港府推「健康碼」　優先予兩地家庭作團聚

社會 18:13 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

（資料圖片）

特首林鄭月娥上月曾表示，若本港疫情緩和，可逐步落實健康碼，惟至今仍未有公布，「公民社會研究所」於上月31日至9月2日間，透過網上問卷進行「市民對『港版健康碼』的看法意向調查」，成功訪問8,469名18歲或以上香港市民，結果發現，9成半受訪者「贊成」或「非常贊成」本港盡快推出港版「健康碼」。

【全民檢測】港大推算全民參與檢測後會有近500人確診　當中140人或致二代傳播

調查結果指，有7,828名（92.43%）受訪者認為港版「健康碼」對重啟本地經濟活動起 「很大」至「非常大」的作用；另外，有7,998名（94.43%）受訪者認為港版「健康碼」對增加跨境人流往來粵港澳的作用「很大」至「非常大」。

【新冠肺炎】本港今新增8宗確診個案　另有6宗由全民檢測驗出

此外，約7成受訪者認為特區政府應優先開通港版「健康碼」予因家庭及生 活原因而需頻繁往返粵港澳人士使用，約1成半受訪者則同意先讓商務及專業人士享用。

就疫情對社會的影響，逾9成受訪者認為疫情對本地居民消費 / 經濟活動 ，及粵港澳跨境人流往來的影響「很大」至「非常大」，逾7成受訪者則表示個人及家人深受疫情影響。

「公民社會研究所」促請港府盡快推出港版「健康碼」，並優先開放予兩地家庭作團聚之用，同時盡快公佈第三輪防疫抗疫基金的細節。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：鄧凱文

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