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東區走廊下行人板道設計曝光　建成後連接石塘咀至愛秩序灣

社會 18:17 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

東區走廊下行人板道設計曝光，建成後連接石塘咀至愛秩序灣。（區議會文件圖片）

政府多年來一直規劃優化海濱設施，其中一項工作就是興建東區走廊下2公里的行人板道。有關規劃設計日前公布，其中為增加「親水性」，將盡量降低板道的坡度，亦會興建3條開合橋和6個觀景台，方便市民欣賞景色。

擬建的工程道長約2公里，寬度最少10米，分為東、西兩段。西段從油街至糖水道，長約0.7公里；而東段從電照街至海裕街，長約1.1公里。兩段之間由一段長約0.4公里的北角海濱花園連接。擬議板道完成後，將可連接西環石塘咀至筲箕灣愛秩序灣的相關海濱，提供總長約12公里連貫的海濱長廊。

據政府文件指出，項目會將北角汽車渡輪碼頭及北 角消防船碼頭之間的一段擬議板道的水平降低至水平基準線以上約5.5米。此外，為配合降低水平後的擬議板道，政府會建造合共3條開合橋，包括兩條位於主板道 和一條位於連接點的開合橋，讓船隻在有需要時得以進出擬議板道以內的近岸水域，進行緊急救援行動和日常的維修及保養工程。

設計包括香港罕見的開合橋。（區議會文件圖片）

政府亦會利用東區走廊現有的防撞保護樁柱上的空間建造觀景台，並額外增設2個觀景台，為擬議板道建造合共6個觀景台，以方便市民欣賞維港景色。

政府指出，計劃於完成上述刊憲程序及詳細設計後，於2021年下半年就相關工程尋求立法會撥款；目標於2021年內開展建造工程， 並於2024年年底始分階段完成擬議板道。

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記者：陳梓蔚

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