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【疫境苦撐】綠葉王莫家淦收入大減眼鏡生意縮水　兼職搬運工日薪900元幫補養家

育兒經 19:12 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

莫家淦因疫情下收入大減，近日被影到放下身段去做搬運工。

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中，飾演接龍保安「王朝」的莫家淦成功入屋，可是受疫情影響工作大減。有經營眼鏡手錶生意的莫家淦（Keith），都要放下身段打散工，近日被影到與陳國峰齊齊做搬運工人，日賺900元幫補家計。

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，藝人的拍戲機會大減，連司儀、商演工作也幾乎停頓，經營飲食及零售生意的藝人，更飽受市道寒冬。有經營眼鏡生意的「綠葉王」莫家淦，近日被影到與陳國峰齊齊放下身段，為一間能源公司在貨櫃場做搬運工。

莫家淦在《愛．回家之開心速遞》中飾演接龍保安「王朝」。（莫家淦fb圖片）

與陳國峰席地而坐食飯盒

在炎熱天氣下，莫家淦與陳國峰戴上頭盔和口罩，來來回回幫忙搬運大量太陽能板上貨櫃車，莫家淦搬到大汗淋漓。二人到放飯時間，與工友們一起席地而坐食飯盒，完全放下做藝人的身段。

幫朋友搬運太陽能板

莫家淦接受TOPick訪問訴說工作近況，坦承因疫情工作量大減，早一陣子更只餘下《開心速遞》一劇，司儀及商演活動叫停。剛好有朋友需要找人幫手搬運太陽能板，便答應做幾日散工，日薪900元做9小時。

反正我無工作，有時間就幫下朋友，都是一次性，做了幾日。我都不怕被人認出，無乜所謂，有飛機師都做兼職送外賣。

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眼鏡店生意大減靠積蓄養家

Keith仔細老婆嫩，兒子年僅5歲和1歲，太太Kenix有兼職工作幫補，現時主要靠積蓄生活，但他認為自己已比很多人幸福，絕不是低潮期。

我還有劇拍、生意仍能支撐住，有很多人從事的行業更難捱，例如旅遊業。我自己都有積蓄夠養家，要積極生活，相信疫情就快過。

莫家淦的眼鏡店得到不少圈中人的支持。（莫家淦fb圖片）

現時有眼鏡手錶店生意的Keith，對能源行業都有點興趣，今次去做搬運都想應識一下該行業，看看自己有否發展空間。

他閒時亦有落眼鏡手錶店幫手做售貨員，但人流稀少，沒有遊客之餘，港人亦減少出街消費意欲低致生意縮水，最近才開始在大尾督、西貢和大學站放設平價眼鏡售賣機，嘗試一下開拓新出路，「一家人去郊遊可以買副超給小朋友，99元有一副。」

莫家淦與太太育有2名兒子。（相片由受訪者提供）

TVB綠葉王多演警察保安

縱然不斷嘗試新工作，但他始終最愛娛樂圈事業，2004年大學畢業後加入有線電視，至2013年轉投TVB。現時除了《開心速遞》之外，Keith亦有份參演正播映的《反黑路人甲》，近日開始為多部新劇包括《兒童醫院》參演一些小角色，多數飾演警察、保安、壞人等。Keith希望可以有更多拍攝機會，做到更多好角色。

我最想出到一首自己的歌曲，得到大家認同。

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5歲大仔習慣Zoom愛上話劇課

身為人父的他在家亦忙於照顧2名兒子，尤其是1歲的細仔莫皓賢，「我現在為細仔沖涼的次數，比大仔多年的總和更多！」幸好2子相親相愛，5歲大仔莫朗翹都有幫手照顧弟弟。

新學年升上K3的朗翹過兩日才開學，但昨日Keith已回校索取了一整月的功課。Keith指兒子已習慣用Zoom，暑假時他有用Zoom上多個興趣班，連話劇班都有Zoom。「大家對著鏡頭輪流唱歌，他見到朋友都好開心，好過對住四幅牆好悶。」

他笑言兒子性格好動，興趣廣泛，還有學功夫、鋼琴等，老師讚揚他合群、不怕醜，是樂天聽話的孩子。Keith和太太都希望兒子多作嘗試，發展長處，會放手讓他們自由發展。

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記者︰林綺玲

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