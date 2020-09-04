【開心速遞】細龍生細龍CP復合重聚　鄭世豪+陳偉琪爆《愛回家》拍攝點滴【有片】

▲ 「細龍生」鄭世豪和「細龍太」陳偉琪已很久未有於《開心速遞》內同框了。（陳家瑩 攝）

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「細龍生」鄭世豪和「細龍太」陳偉琪（Vicky）雙雙接受TOPick《柴犬追星》邀請，與主持人Janice一起玩「你畫我猜」，測試細龍生和細龍太的合拍程度。

鄭世豪最近推出新歌《只准你話我是傻》，邀得好拍檔Vicky擔任MV女主角，紀念細龍生和細龍太這段感情。

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▲ 鄭世豪邀陳偉琪為新歌拍攝MV。

鄭世豪邀陳偉琪拍MV

Vicky笑言：「最難忘就是他找我拍攝MV，因為他不願意找我拍上一個MV，你（問世豪）記得自己說了甚麼嗎？你說我會破壞畫面的質素。你知道我多生氣嗎？」

世豪回應：「拍攝MV最重要是唯美，找她拍攝不美。上個MV沒找她拍攝，她生氣了許久，之後需要償還，一次過償還給妳。」

問到兩位Off Camera時會做甚麼，世豪說：「都是互相頂撞、爭吵不斷，大家在電視上看到的，就是現實我們會做的，她都是長期欺負我，沒試過好好對待我。」

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鄭世豪不用處理婆媳糾紛

劇中的世龍生為二太佘秀琴（蘇恩磁飾）之子，夾在細龍太和媽媽之間的細龍生經常需要處理二人的婆媳糾紛。世豪表示：「幸好，我在現實中是不需要處理這樣問題。」Vicky大讚世豪太，「阿嫂很好，世豪太是非常好的。」

世豪指：「幸好我的岳父、岳母好，她的老爺、奶奶都很好，我們這一家都相處融洽，沒有出現婆媳糾紛，只需應付劇中的糾紛便好。」世豪又笑問Vicky：「我懷疑你在現實中結婚會否真是這樣，不過結了才知道的，能結婚才算。」

▲ 李偉健曾畫出《開心速遞》的角色。（李偉健FB圖片）

鄭世豪想李偉健附身

《開心速遞》的「Terry」李偉健是位漫畫家，他曾以畫作紀錄合作過的拍檔，筆下的演員也包括世豪和Vicky。

這次，輪到世豪需要畫出李偉健讓Vicky猜測，他表示：「由我得悉需要畫畫之時，便很想細佬Terry附身。我們應該跟他學習畫畫，但我們畫成這樣都能猜出來。」

▲ 《開心速遞》的動物演員武哥很受歡迎。（鄭世豪IG圖片）

與鸚鵡拍劇

《開心速遞》的動物演員武哥是一隻備受細龍生愛戴的鸚鵡，談到與動物拍攝的情況，Vicky指：「他（細豪）跟牠很好朋友，他超疼愛牠。」

世豪說：「第一次拍攝有點困難，我們拍攝一場戲後，第二場戲便可以變成朋友。學懂了如何對待牠，不要突然嚇到牠，要溫柔對待，不要突然大聲說話。我們的拍攝就很順利，大家跟武哥成為朋友。」

▲ 謝芷倫飾演的Mandy在「橙不忍島」坐牢。（謝芷倫IG圖片）

細龍太憶坐牢經歷

劇中提及過多個不同的島，其中細龍太在「橙不忍島」發生過不少事，Vicky表示很記得，「劇情講述我喜歡喝橙汁，但那裏是禁橙的，不能帶橙進入關口，於是我便帶了整箱橙，很神氣地跟人說，然後便需要坐牢。坐牢時在編織藤籃，那集很可憐。」

細龍太之後又連累了大小姐（林淑敏飾）前秘書Mandy（謝芷倫飾）坐牢，Vicky憶述：「插贜嫁禍，以致她長期監禁。」

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遊戲完結，問題全答對，證明世豪和Vicky這對好拍檔之間很有默契。其實相信不少觀眾也很喜歡《愛‧回家之開心速遞》細龍生和細龍太這對CP，期望他們將來能再度合體。

髮型：Ryan Leung@Saloon（陳偉琪）

場地：香港港麗酒店

記者：梁樂欣