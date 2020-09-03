15歲男童涉元朗擲汽油彈判感化 律政司覆核獲批改判羈留式刑罰

▲ 15歲少年涉元朗擲汽油彈被判感化，律政司今向上訴庭申請覆核刑期，要求改判羈留式刑罰獲批。(資料圖片)

15歲男童今年初於元朗投擲汽油彈，被控縱火及管有物品意圖摧毀或損壞財產兩項罪名，男童早前承認控罪，被判感化18個月，其中9個月需入住青年院舍。律政司不滿判刑過輕，今（3日）向高等法院提出刑期覆核，質疑原審裁判官過於側重男童的更生，而忽略男童試射汽油彈背後的原因，要求改判以羈留式刑罰。上訴庭聽取陳詞後批准覆核申請，撤銷原有判決，案件押後至9月17日，以待為被告索取勞教中心等報告再作判決。

律政司一方陳詞指，原審裁判官判以被告感化18個月，其中9個月需入住青年院舍，首席法官潘兆初問及，有關住宿命令是否屬羈留性質。律政司回應指，男童於過去3個月基於疫情及涉及另案，而未有獲准外出，但院舍一般會容許住戶外出或回家。

首席法官潘兆初又指出，縱火是嚴重控罪，若然犯案者是成年人，必然會面對即時監禁。，辯方則指出即使犯案者是成年人，社會服務令亦是合適判刑選擇。

律政司質疑原審裁判官判以被告感化，而非羈留式刑罰，並不足以反映案件嚴重性及被告的刑責，裁判官判刑時亦完全沒有考慮阻嚇性，又忽視了被告在另案保釋期間干犯本案屬加刑因素。律政司續指，雖然被告年幼，但亦應被判以羈留式刑罰，例如教導所、勞教中心及更生中心。

律政司一方又指，裁判官過於聚焦被告投擲汽油彈只是為了試射，案發時馬路上亦沒有交通和人流，因此沒有造成嚴重損失，但裁判官卻忽略了試射背後的原因。律政司直指，被告今次犯案並非單一事件，而是大型計劃的一部分。

首席法官潘兆初又主動問及，裁判官對被告有相當正面的評價，質疑有關正面評價是否有證據支持。律政司一方回應指，從文件上看不到有證據支持，因為被告校內成績不太理想，案發時正重讀中三，首席法官潘兆初亦認為被告父母對被告的監管無效。

辯方則回應指，被告雖然被判感化，但亦已被羈留在院舍內，因此亦已失去自由，首席法官潘兆初質疑被告只是因為有另案在身才無法離開院舍，並不代表他失去自由。辯方續指，被告判刑時已被還押5個月，而至今亦已入住院舍3個月，反映他已受到禁閉式刑罰，而且現時表現令人滿意。

辯方又認為裁判官對被告的正面評價屬中肯，因為辯方呈上的不同信件均反映被告關心社會，品格良好。上訴庭法官彭偉昌質疑「醉心政治就一定等於特別優秀？」辯方回應指被告參與地區事務，只是顯示其優秀的其中一點。

至於律政司一方指被告試射汽油彈背後有更大計劃，辯方則指上述說法等於要求上訴庭探究一些未獲證明的事，揣測性太高，亦沒有證據支持。辯方又指，被告需羈留於院舍內接受訓練，已對他構成足夠阻嚇性。

雙方陳詞後，上訴庭裁定原審裁判官判刑犯下原則性錯誤，亦屬明顯過輕，應判以被告羈留式刑罰，因此撤銷原審判刑，並先為被告索取勞教中心、更生中心及教導所報告，案件押後至9月17日判刑，而書面裁決理由則於稍後頒布。

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記者：楊詠渝

