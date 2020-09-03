【街頭遇劫】疫情下巴黎街頭劫案頻生　居法6年男子：兩周連續遇劫3次反抗被毆

▲ 一名在巴黎居住了6年的台灣男子，近兩周竟連續3次在街頭被搶劫，最後一次更慘遭痛毆。

新冠肺炎疫情肆虐全球下，不少人的生計均大受影響，當中法國巴黎的搶劫問題似乎有加劇跡象。一名在當地居住了6年的台灣男子，近兩周竟連續3次在街頭被搶劫，最後一次更慘遭痛毆，需送院治理。他事後直言：「我們亞洲人都是（他們）下手的目標。」

劫匪均為阿拉伯人

據男事主在facebook上指，巴黎近期因為疫情關係而沒有了觀光客，令市面的小偷、搶劫問題愈來愈猖獗。而他在這兩周期間，竟都在回家時連續3次在街頭被人搶劫，每次出手的都是阿拉伯人，除早前被搶的手提電腦外，最近一次則被搶去錢包。

這次事主就成功追上劫匪，但就遭到對方出手狂毆，直到有路人聽到事主的大聲求救後才成功脫險，而劫匪亦逃去無蹤。遇襲的事主當時被毆至血流披臉，眼睛現嚴重瘀傷，其後需被救護車送院。

3次回家路線均不同

目前事主經過腦部斷層掃瞄後已經出院，下周將轉至臉部整容醫院接受治療。事主事後表示，自己3次回家的路線都不相同，而且所走的都是大馬路、光線充足，但仍然屢次遇劫，讓他感嘆:「巴黎現在不管哪一區，都非常危險」。

他又提醒因工作關係需要前往巴黎的人士指：「我們亞洲人都是下手的目標」。據資料顯示，法國單日新增了7017宗確診個案，累計約29.3萬確診，單日再多25人死亡，累計死亡人數逾3.6萬人。

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責任編輯:羅嘉欣