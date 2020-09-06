【辭職湊仔】小學老師日做12小時親子疏離　棄教席做全職媽媽湊龍鳳胎挽救關係

▲ 前任全職小學老師Miss Swan Swan在誕下龍鳳胎後，為了成為全職媽媽。

不少現代女性為了生活，在結婚生子後仍繼續工作，既要應付繁重的工作，同時要背負照顧家庭的角色。然而，前任全職小學老師Miss Swan Swan在誕下龍鳳胎後，為了成為全職媽媽，她放棄13年的高薪穩定的小學教職生涯，全身投入母親的角色，認真學習如何成為媽媽。

▲ Miss Swan Swan3年半前誕下一對可愛的龍鳳胎。（相片由受訪者提供）

去年暑假前，Miss Swan Swan是一名全職小學老師，主要任教數學、常識、體育及音樂科，連續13年每天早出晚歸。在上學的日子，她早上5時起床準備出門，傍晚約5時放學回家，拖著沉甸甸的軀殼回家去。直到3年半前，可愛的龍鳳胎來到新世界，她的生活開始增添不少色彩。產假過後，工作還是要繼續，只好交由爺爺奶奶及外傭姐姐負責照顧小朋友。

不忍丟下子女

她猶記得，以往每每出門上班時，接近1歲的痴身的龍鳳胎不捨媽媽的離去，捉著閘門哭著大叫「媽媽」，

那時我坐電梯到樓下還能聽見女兒叫我，我當時好心痛，忍不住在電梯內靜靜流淚。

回到學校後，只能在僅餘的休息時間透過家中的閉路電視看看一對寶貝子女，往往一看眼淚忍不住流下，

我不想掉低他們給其他人照顧，但是為了生活，我也沒有辦法。

她只好在放學後盡快趕回家，陪伴大細孖，待他們睡覺後再繼續埋首完成學校工作，有時候每天工作約12小時，「能夠相處的時間很少，BB要早睡，而且一次2個孩子我不知如何分配時間。」

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親子關係變疏遠

龍鳳胎在長老及外傭姐姐陪伴下長大，卻與媽媽的關係漸漸走遠，慢慢變得不再痴身。她形容大女的性格倔強，「大女後來不讓我觸碰她、餵奶不吃、抱也不讓我抱，甚至甩開我的手」。當天是成為媽媽的第一個母親節，女兒的疏遠令她心痛如絞，哭了整整一天，她心想：

為何我教到別人的孩子，但我不能兼顧自己的子女。

▲ Miss Swan Swan形容以往老師工作時間長，導致與子女的親子關係疏遠。（相片由受訪者提供）

深夜照顧子女精神不足

教師的工作勞累，龍鳳胎晚上睡覺時常睡不安穩，每人每晚最少哭醒2次，「他們一哭我就醒來看他們，平均一晚4次，最多試過一晚醒來8次。」晚上睡不好，日間教書面對學生不斷用神，Miss Swan Swan的精神慢慢難以支撐日常生活，唯有忍痛將大女交由外傭姐姐陪睡。

大女每晚都哭得死去活來，她仿佛要告訴我：「為何只要弟弟不要我？」

後來，大女從愛笑女兒慢慢收起笑容，甚至不太理會媽媽。

隔代管教出現紛岐

因早出晚歸，龍鳳胎要交由家中長輩照顧，在教養方法上各人有不同的見解，導致關係轉差。她表示，她一直推行「嬰兒自主斷奶」（Baby Led Weaning，簡稱BLW）方式，讓孩子決定食物的份量及自行進食。可是，因為工作忙碌未能由她主理，龍鳳胎漸漸長大，吃飯出現問題。

每次吃飯都三催四請，一定要餵食，沒有玩具不吃飯。

每到周末，要龍鳳胎吃飯是大難題，明知他們一定要玩著吃飯，媽媽偏不做，但心中卻擔心孩子們會餓壞，非常矛盾。「他們也堅拒進食，結果每到星期六日他們就像練仙一樣，吃得好少。」

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儘管長假期在媽媽的堅持下，龍鳳胎開始自行進食，「但我上班後他們就打回原形，當時好沮喪」。為怕龍鳳胎在上小學後仍依賴餵飯，亦不忍將照顧教導子女的責任推卸給他人，Miss Swan Swan在去年暑假決定辭去教師工作，回家成為龍鳳胎的專屬私人老師，變身全職媽媽。

▲ Miss Swan Swan在2013年已萌生離職的念頭，當時丈夫（右一）曾建議她反覆思量，後來丈夫心痛妻子的身體轉差，子女行為上出現問題，遂支持她辭職。（相片由受訪者提供）

3年來一直堅持餵母乳

Miss Swan Swan一直堅持餵龍鳳胎吃母乳，直到現在子女3歲半依然繼續。3年半前，其實她對餵人奶零知識，產後沒有盡早泵奶及埋身餵奶，所以上奶慢、奶量少。那時產假過後，幸好學校空出教具房讓她泵奶，努力之下，她最終能泵出一人份量的母乳。及後，她辭職當全職媽媽，泵奶一事更沒有阻擾便繼續，

母乳有抗體有助子女身體健康，而且我之前工作忙，餵人奶是我與兒子之間唯一的聯繫。

疫情下在家教STEM

疫情下，剛上N班的龍鳳胎因停課未能上學，在家悶透的兩姐弟，Miss Swan Swan便發揮教師老本行，實行在家教育，與子女共同研製玩具，更配合STEM教學，讓龍鳳胎在家玩樂，學習科學常識。她曾設計不同形狀、花瓣數目的花朵，給子女填色後再剪出花朵，將花瓣向內摺，最後把紙花放在水上，紙花透過毛細作用開花，龍鳳胎看著感到非常興奮。

我不是虎媽，在家STEM教學並非想他們變得更聰明，只想他們愉快學習，玩得開心，寓學習於娛樂。

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Miss Swan Swan經常在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」分享育兒心得及STEM教學。

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記者：梁節儀