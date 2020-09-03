【新冠肺炎】梁卓偉不排除放寬措施增隱形病人數目　對再爆發疫情持審慎態度

▲ 梁卓偉指，若有745萬人參與全民檢測，會測出494個陽性個案，當中140名屬隱形患者。（林宇翔攝）

港府9月1日起展開全民檢測，跟入第3天衞生署公布至今日下午1時已完成12.8萬個樣本檢測，找到6宗陽性個案，當中人屬舊個案。港大醫學院公共衞生學院推算，若有745萬人參與全民檢測，會測出494個陽性個案，當中140名屬隱形患者。

【全民檢測】港大推算全民參與檢測後會有近500人確診 當中140人或致二代傳播

港大醫學院院長梁卓偉表示，不排除當社交距離措施放寬，隱形患者數字會增加至200人，甚至佔整體個案的一半，但認為今次放寬措施較第二波謹慎，政府會每星期審視措施，放寬速度亦較慢，亦將邊境漏洞堵塞，所以對再爆發新一波疫情持審慎態度，亦不能否定有死灰復燃的可能性。

他又指，政府有8層檢測機制，配合一系列公共衞生措施隔離、檢疫，而全民檢測有助加快找出患者，又指即使政府不會推普及社區檢測計劃，社區仍有幾百名患者。

他又指，現時有證據顯示社區仍有隱形患者，對於是否要即時收緊措施，他認為最重要是市民保持警覺，未來一年沒有可能過著沒有社交的生活，明白市民抗疫會感到疲勞，對社會發展不正常和不健康，只要市民做足個人衞生，

宜家摸著石頭過河，宜家政府措施無論寛減或延遲，都係每一個星期審視，是一個審慎和認真的態度，直至疫苗廣泛出現。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙