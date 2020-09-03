【HPV疫苗】本港每年有幾百宗子宮頸癌新症　婦產科醫生：沒受過感染30歲後女士可接種

▲ 婦產科醫生靳嘉仁指，如沒受過HPV感染，30歲後女士仍可接種HPV疫苗。

HPV（人類乳頭瘤病毒）是一種常見的病毒，並涉及100多種類型，其中至少14種屬高危類型，有機會引致子宮頸癌等癌症。到底市民應否接種HPV疫苗保護自己？疫苗成效如何？曾有性行為後還可接種疫苗嗎？TOPick訪問到婦產科專科醫生靳嘉仁，拆解HPV病毒及HPV疫苗迷思。

什麼是HPV病毒？

人類乳頭瘤病毒（又稱 HPV）是一組包括150多種類型的病毒，其中約40種會感染人類的生殖器官。靳醫生指，HPV病毒可分為低危及高危：

低危HPV病毒：可導致濕疣（俗稱：椰菜花）。

高危HPV病毒：可導致子宮頸細胞病變，引致子宮頸癌。

與所有病毒感染一樣，如身體抵抗力低，就可感染病毒。如身體抵抗力好，就可自行清除病毒。所以就算2人有性行為，也可以出現1人有感染，1人沒有感染的情況。

可以感染後，自己身體在2年內產生HPV抗體，清除病毒。有9成人士在2年內都會產生抗體，打死病毒、清除它。

低危HPV病毒​​​​​可致濕疣(椰菜花)

感染HPV未必有病徵，靳醫生表示需視乎患上高危還是低危HPV病毒。

如患上低危病毒，有部份患者會患濕疣（椰菜花），但亦有人或因身體抵抗力好，只會覺得下身有點痕癢，「抓損一、兩次可自行康復」，甚至不再復發。

不過，他坦言就算患有低危HPV病毒，即使初期病徵好轉，很多人都會病情復發，尤其女士懷孕時身體抵抗力較差，便容易濕疣復發。

有時幫女士接生，會發現下身長了濕疣，除了女士會感到不適，都有機會經順產時感染到初生嬰兒。

他續指，假如嬰兒經過陰道順產時感染濕疣，濕疣感染到嬰兒喉嚨、鼻腔等位置，一般出生後會有不尋常出血或痛，需找耳鼻喉或兒科醫生治療。

高危HPV病毒導致子宮頸癌

靳醫生解釋，子宮頸癌其實是由子宮頸癌前病變（CIN）演變而成，而CIN可分為1、2、3期。當中高危的CIN 2、3期，大部份女患者都會有HPV感染，甚至有99%子宮頸癌患者都是受到HPV感染。所以高危HPV感染可直接導致子宮頸癌。

CIN 1期：無病徵

CIN 2、3期：陰道分泌物多、有異味、行房出血、經期前後不正常出血

如出現CIN 2、3期，因擔心會慢慢演變成子宮頸癌，故建議進行子宮頸環形切除手術。切除後亦要定期監測子宮頸細胞有否病變。

如想知自己有沒有感染，女士每年做子宮頸細胞檢查（柏氏抹片）時，可向醫生說明除了檢查有沒有癌細胞外，有沒有感染HPV。

另外，因手術後子宮頸會變短，可增加將來懷孕難度，早產或流產風險亦會較高。但如不接受治療，經長年累月演變，有機會於5至10年或10年至20年慢慢變成子宮頸癌。

HPV疫苗作用？

靳醫生指，注射HPV疫苗後，男性可預防生殖器濕疣及肛門癌，女性則可預防子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、生殖器濕疣及肛門癌，不過不能預防所有性病，因為HPV疫苗主要是保護身體不受HPV病毒感染。

本港每年都有數百個子宮頸癌新症，故靳醫生認為HPV疫苗對女性十分重要。至於男性，雖然患上生殖器濕疣可能治療1、2次就會好轉，但他提醒濕疣可以復發，可重複感染。如導致肛門癌則「更慘」，因肛門癌或需切除肛門，導致需使用大便袋或無法控制大便。

沒受過感染 30歲後女士仍可接種

第一隻HPV疫苗於2006才問世，未必所有女士都在發生性接觸前接種過疫苗，到底有性行為後才接種還有保護力嗎？靳醫生指如之前從沒受過HPV感染，其實即與處女或未有性行為前接種疫苗是沒有分別的，所以就算30、40歲都可以照樣接種。

但如果之前已感染過HPV病毒，則要視乎感染過哪一種，如感染到低危的HPV-6、HPV-11，那HPV疫苗就未必有特別保護。或如感染過9價疫苗中的9類HPV病毒，都未必有作用。

我認為30、40歲都仍可接種，不過女士接種前，應找婦科醫生或家庭醫生先檢查子宮頸細胞有沒有病變。另外，有沒有感染過9價疫苗中的其中一種HPV病毒。如果已感染，便需自行衡量情況。

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記者：楊宛茜