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【新冠肺炎】霍啟剛與體育文化界工作者約見張建宗　提出針對14類停業處所發放一筆性資助

社會 18:45 2020/09/03

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霍啟剛同體育、演藝、文化及出版界前線工作者約見政務司司長張建宗。（霍啟剛辦公室提供）

新冠肺炎疫情持續，各行各業大受衝擊，港協暨奧委會副會長、香港藝術發展局成員霍啟剛今日（3日）聯同體育、演藝、文化及出版界前線工作者約見政務司司長張建宗，反映業界面對的困難，及提出多項支援建議。

霍啟剛在會上表示，在停課和場地關閉的影響下，業內人士失去正常收入意味他們的日常生活大受影響，除了租屋供樓及三餐溫飽，還有子女學業的問題，有人靠零散工維持生計，例如清潔工、司機、外賣員等等，亦有人已因為無力負擔子女學費，無奈轉校，對子女的成長、家庭關係造成重大影響。

他建議，包括針對曾經或正被勒令關閉停業的14類處所再次發放一筆性資助；增加業內工作者的補助額；放寬資助計劃申請條件，包括藝文界支援計劃、教練補助金計劃、健身中心資助計劃；設立短期失業援助金，資產審查以較寬鬆的形式操作；政府豁免或資助由藝團承擔的退票手續費、資助文體活動數碼化等。

業界代表均表示，疫情已持續一段時間，除了資助補助外，更希望是尋找出路，保持不同 處所及場地的開放，讓他們可以維持工作及生計。

霍啟剛引述張建宗指，對與會者提出的建議表示歡迎，包括文體場地開放、拓闊抗疫基金申請資格等等，承諾將意見交由各有關部門審視，在合理的情況下，完善防疫抗疫基金，並與業界一同尋求出路。

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責任編輯：陳子謙

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