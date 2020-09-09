【主播轉行】方健儀任公務員停薪留職赴英讀碩士　無悔花盡積蓄半工讀當窮學生

▲ 前新聞記者方健儀分享赴英國升學進修，讀國際關係碩士課程的經歷。

前新聞記者方健儀現時加入了「斜槓族」，身兼節目主持、活動司儀、KOL、作家、培訓導師等。在成長歷程中，方健儀都是勇於嘗試，藉以肯定自己的價值。回想十多年前，畢業後工作了數年，她沒有放棄海外升學的夢想，當時獲得獎學金，毅然決定停薪留職，耗盡積蓄半工讀赴英國讀碩士，那一年的刻苦急速成長，成就了今天的方健儀。

獲獎學金海外升學肯定自己

在公屋長大的方健儀（Akina）沒有感自卑，反不斷努力向上爬，小時候志願想當記者，入讀了香港中文大學新聞與傳播學院，畢業後加入香港電台中文新聞部任職記者，成為公務員。當時的方健儀沒有放下赴海外升學的念頭，基於財政的考慮，要獲得獎學金才行，以獲取全額獎學金為目標。

大學畢業之後知道有獎學金是學費、生活費、機票全包。我在清貧的家庭長大，見到所有支出全包，不用增加阿爸阿媽的負擔，就以該獎學金為目標，並有感如果考到是對自己的價值一個肯定。

▲ 前新聞記者方健儀跳出了舒適圈加入了「斜槓族」，從小喜歡在不同階段自我挑戰。（曾耀輝攝）

赴英國伯明翰大學讀碩士

考獲全額資助的獎學金是大挑戰，方健儀大學畢業一年急不及待去考，可惜名落孫山，之後得悉宜累積工作經驗，累積4年工作經驗再考，第一輪面試後就不能晉級，同告失敗。然而，她直言塞翁失馬焉知非福，獲得另一獎學金，2004年赴英國的伯明翰大學1年讀碩士學位。

那獎學金只資助大約三分之二學費，對於我來說已是大幫助。那時我去英國進修已工作5年，剛剛考到公務員，大掙扎究竟讀書好抑或保著鐵飯碗？

▲ 年輕時的方健儀赴英進修，曾到訪牛津。（圖片︰受訪者提供）

除了工作外，亦有很多考慮，方健儀堅持全部學費自己付，不想再依靠父母。 她有考慮到伯明翰的生活水平沒有倫敦般高，決定慳錢半工讀。

那時我廿多歲，出來工作了幾年，不想攤大手板問阿爸阿媽攞錢，我希望測試一下自己的能力。有了那份獎學金，我再將自己整份6位數積蓄去交學費，之後我的戶口只剩2位數。

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耗盡積蓄半工讀

方健儀不像很多外國升學學生「儲足銀彈」，她動用了積蓄仍不夠錢，預計在那邊找工作，她慶幸搵工不算太難。有些同學生活無憂，每個星期六日都去短旅行坐巴士去周邊York（約克）、Scotland（蘇格蘭）等，她很羨慕。

同學去旅遊的時候，我就打工，曾去職業輔導中心做翻譯，主要幫在英國不識英文的移民，譬如他們要搵工、看醫生幫手翻譯，1小時有10英鎊，當時的匯率是兌14至15，一個鐘有百幾蚊。

最難忘的工作是當女工，一日賺30英鎊，到一間由鐵皮搭成的工廠「黐膠花」，將一支支標籤出問題的潤膚露，貼回正確的貼紙。

我沒有做過這類工廠妹的工作，而鐵皮屋我打工是12月的時候，好凍沒暖氣，我將所有厚衫都披上身。老闆是香港移民，成個過程好開心，你用好辛苦的勞力做大半日去賺30英鎊，你覺得30英鎊好珍貴。

▲ 當年在宿舍共用廚房親自下廚，Akina學會照顧自己。（圖片︰受訪者提供）

賺錢的過程告知方健儀，一分一毫都非常重要，那時她已規定每星期只使30英鎊。窮學生有慳錢的方法，她餐餐自己煮，趁街市臨收工前時執最平的洋蔥紅蘿蔔，幾十便士就有一大袋，煲湯可以飲足1星期。

聯合國實習2個月

讀書方面，記者方健儀選讀了國際研究，不想視野局限在香港，希望嘗試由一個微觀，鍛鍊自己從宏觀去看事物。她很喜歡英國，像是不二之選，有感學術文化氣息高些。

科研可能美國多些，但如人文歷史及我修讀「國際研究」會考慮英國。英國是一個中心地帶，跟歐洲、美國、中國中間互相的角力、互相影響，那時我沒有想到第二度升學。另外有一個意外收穫是去美國聯合國實習2個月，英美都涉獵到。

▲ 去年方健儀重訪聯合國，圖為與2005年對比。（圖片︰受訪者提供）

問及何以被選上到聯合國實習，她笑稱是幸運成份居多。回想當時聯合國的簡報會有約300位同學出席，雖然不知最終是否人人都有遞表申請，但相信競爭大。校方可保送一位碩士生去聯合國實習。

曾有一刻諗邊輪到我，很多同學都好標青。但我又諗要證明自己的價值，同埋遞張表無成本，又不用面試。

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及後方健儀被選上，她發現真相是導師不認識香港，以為她來自第3世界地方，有感聯合國已充斥歐美的同學，故此刻意選來自香港的方健儀。她聽到只回說是Wise Choice（明智之選）。

那2個月的實習在人生裡面是一個幾奇妙的事，你在電視框框見聯合國有很多旗幟在飄揚，想不到自己身處其中工作，都是證明要去嘗試，如果我被頂尖的歐美同學嚇窒，覺得無可能，只是陪跑，連表都不交就沒有這個機會。

▲ 方健儀勉勵年輕人適時抽離一下身在的客觀環境，擴闊一下，令自己有不同思維。（圖片︰受訪者提供）

鼓勵年輕人多嘗試

方健儀慶幸自己作了赴英的決定，2004年那年對她的影響非常大。雖辛苦但回味，是對生活的磨練及鍛鍊自己意志，亦鼓勵年輕人多嘗試，會有意想不到的收穫。

我在香港的物質都不太高，那一年更將自己的物質壓抑到低點，目標是不要攤大手板，是一種拗氣，不要靠阿爸阿媽，學會獨立處理衣食住行。同時，我識到好多朋友，眼光在書本外擴闊了好多。

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記者：顏紫燕

髮型：Vincent Yeung @ M Plus Salon

化妝：Herman Ng

服裝：Loom Loop

場地：南豐餐廳