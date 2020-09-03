港大學生會校園電視惡搞迎新短片諷內地生　校方譴責後片段下架

香港大學學生會校園電視早前將校方製作的迎新短片「惡搞」，改圖諷刺內地生。港大校方發出聲明譴責，指該段短片含仇恨言論及欺凌成分，要求校園電視移除片段及要求製作人向所有港大成員道歉；校園電視已於今日（9月3日）凌晨2時刪除片段，並發表聲明就事件道歉。

港大中央管理小組向校園電視主席游展鵬發信，指出校方珍惜言論及思想自由，但須建基於尊重及共融等價值上，斥責短片內容對某些族群帶有傷害及冒犯，世上任何地方均會作出譴責，又強調短片中不代表港大師生大多數的觀點，涉及仇恨、欺凌和偏執的言論，決不能以言論自由作為擋箭牌，任何情況下都不應存在港大之中。

校園電視今日凌晨在Facebook表示，已將相關片段下架並願意向受影響人士致歉，又澄清製作目的沒有意圖攻擊任何人，僅為政治諷刺及模仿，原意為諷刺校方資源偏重內地生以及校政受到干預等。

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責任編輯：蘇文軒