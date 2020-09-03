  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (週四) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

港大學生會校園電視惡搞迎新短片諷內地生　校方譴責後片段下架

社會 18:46 2020/09/03

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

香港大學學生會校園電視早前將校方製作的迎新短片「惡搞」，改圖諷刺內地生。港大校方發出聲明譴責，指該段短片含仇恨言論及欺凌成分，要求校園電視移除片段及要求製作人向所有港大成員道歉；校園電視已於今日（9月3日）凌晨2時刪除片段，並發表聲明就事件道歉。

港大中央管理小組向校園電視主席游展鵬發信，指出校方珍惜言論及思想自由，但須建基於尊重及共融等價值上，斥責短片內容對某些族群帶有傷害及冒犯，世上任何地方均會作出譴責，又強調短片中不代表港大師生大多數的觀點，涉及仇恨、欺凌和偏執的言論，決不能以言論自由作為擋箭牌，任何情況下都不應存在港大之中。

校園電視今日凌晨在Facebook表示，已將相關片段下架並願意向受影響人士致歉，又澄清製作目的沒有意圖攻擊任何人，僅為政治諷刺及模仿，原意為諷刺校方資源偏重內地生以及校政受到干預等。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【全民檢測】袁國勇下午到皇仁書院接受檢測　即席示範採樣【多圖】
今日 16:49
【全民檢測】袁國勇下午到皇仁書院接受檢測　即席示範採樣【多圖】
【全民檢測】6人全民檢測結果經覆檢後確診　袁國勇：勿太看重檢測能找到多少病人
今日 17:21
【全民檢測】6人全民檢測結果經覆檢後確診　袁國勇：勿太看重檢測能找到多少病人
【新冠肺炎】梁卓偉不排除放寬措施增隱形病人數目　對再爆發疫情持審慎態度
今日 18:30
【新冠肺炎】梁卓偉不排除放寬措施增隱形病人數目　對再爆發疫情持審慎態度
香港大學 政治 大學

最高瀏覽

【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
今日 12:36
【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查
20:30 2020/09/02
【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題
今日 10:29
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題