輕鐵暫減速至時速10公里配合道岔調查　有關調查料需3個月進行

▲ 港鐵上周六發生輕鐵脫軌意外。（港鐵圖片）

港鐵一輛610單卡輕鐵上周六（29日）經過兆康站一個道岔後出軌，港鐵公司現正展開調查並進行加強維護工作。據悉，港鐵公司要求全線輕鐵車長將行車速度由時速15公里降至10公里。港鐵則回應指，個別輕鐵的整體車程或增加不多於5分鐘。

港鐵公司回應事件指，輕鐵工程人員由9月2日起，陸續在輕鐵網絡160多個道岔中約40多個主要位置，進行加強維護工作。

雖然工程主要安排在夜間非行車時間進行，但仍有部分工程仍需於日間進行，為審慎起見，輕鐵車輛經過所有道岔時，車速會比正常慢速再減慢，個別輕鐵的整體車程或增加不多於5分鐘。



港鐵公司又指，有關全面調查工作約需3個月進行。

香港鐵路職員工會主席譚建釗則回應指，如單計減速，料乘客程程程只會加約2分鐘，但如計及相關的路面阻塞，則車程會進一步增加。他又補充指，乘客要留意交通情況，否則或未能順利轉駁西鐵。

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記者：陳梓蔚