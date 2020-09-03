  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (週四) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

輕鐵暫減速至時速10公里配合道岔調查　有關調查料需3個月進行

社會 18:52 2020/09/03

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

港鐵上周六發生輕鐵脫軌意外。（港鐵圖片）

港鐵一輛610單卡輕鐵上周六（29日）經過兆康站一個道岔後出軌，港鐵公司現正展開調查並進行加強維護工作。據悉，港鐵公司要求全線輕鐵車長將行車速度由時速15公里降至10公里。港鐵則回應指，個別輕鐵的整體車程或增加不多於5分鐘。

港鐵公司回應事件指，輕鐵工程人員由9月2日起，陸續在輕鐵網絡160多個道岔中約40多個主要位置，進行加強維護工作。

雖然工程主要安排在夜間非行車時間進行，但仍有部分工程仍需於日間進行，為審慎起見，輕鐵車輛經過所有道岔時，車速會比正常慢速再減慢，個別輕鐵的整體車程或增加不多於5分鐘。
 
港鐵公司又指，有關全面調查工作約需3個月進行。

香港鐵路職員工會主席譚建釗則回應指，如單計減速，料乘客程程程只會加約2分鐘，但如計及相關的路面阻塞，則車程會進一步增加。他又補充指，乘客要留意交通情況，否則或未能順利轉駁西鐵。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚

相關文章

【輕鐵事故】輕鐵兆康站列車進入月台時輕微出軌　港鐵調查事故原因
23:13 2020/08/29
【輕鐵事故】輕鐵兆康站列車進入月台時輕微出軌　港鐵調查事故原因

最高瀏覽

【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
今日 12:36
【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查
20:30 2020/09/02
【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題
今日 10:29
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題