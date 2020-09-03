香港公開大學委任林群聲為下任校長　明年4月1日生效

▲ 林群聲(左二)今天出席三個公開論壇，分別與教職員、學生及校友會面。(公開大學提供)

香港公開大學校董會今天宣布，委任林群聲為公大下任校長，任期4年，由2021年4月1日生效。公大現任校長黃玉山2014年4月上任，明年3月約滿離任。



林群聲表示，很榮幸有機會服務公大，作為第六任校長。他將會與所有教職員、學生及校友緊密合作，共同建立最優秀的教與學環境，齊心努力使同學受益，並且為香港以至其他地方作貢獻。



林群聲現任香港城市大學特別項目總監，並身兼胡梁子慧教授（理學）及化學系講座教授。林群聲自1994年在城大任職期間，先後擔當其他要職，包括署理副校長（本科教育）、副校長（學生事務）、秘書長及海洋污染國家重點實驗室主任。

▲ 林群聲教授獲委任為公大下任校長，任期4年，由2021年4月1日生效。(公開大學提供)

林群聲在2011年6月至2017年6月期間，曾出任公大校董會成員。

公大表示，林群聲是研究環境化學、生態毒理學及環境風險評估的知名學者，同時是香港高等教育界的傑出領袖，兼具學術發展及行政管理的豐富經驗。

大學校董會及校長遴選委員會主席黃奕鑑歡迎林群聲加入公大，深信藉着他的傑出學術成就和豐富管理經驗，能夠帶領公大繼續發展，並達致追求卓越的目標。

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記者：洪芷晴