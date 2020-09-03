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【新冠肺炎】梁卓偉憂本港缺疫苗　呼籲政府盡快交代採購進度

社會 19:15 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

（林宇翔攝）

全球各國正加緊研發新冠病毒疫苗，港大醫學院院長梁卓偉表示，有報導指世衞主導的COVAX國際疫苗開發計劃，截止日期由8月31日推遲至9月16日，加上看到不少國家選擇與藥廠簽署雙邊協議而不參加COVAX，擔心本港疫苗不足以涵蓋全部人口，呼籲政府盡快交代採購進度。

他指，本港雖「兩條腿走路」採購疫苗，但COVAX僅供應該地區2成疫苗，餘下8成需靠藥廠雙邊協定，但因生產量有限，競爭好大。他擔憂如疫苗不明朗，就會如第三波疫情，一線之差再爆發，社會未必承受到壓力。

他稱，本港向藥廠採購有潛在挑戰，包括地緣政治因素，未知對方肯不肯賣；而開發進度都有未知數，目前僅有俄羅斯政府批准使用疫苗。

被問到現時多國都未做完整臨床測試就緊急使用疫苗，梁卓偉指，除俄國外全世界都在緊急使用條款下試驗疫苗，但美國FDA主管都稱如因政府原因令疫苗上市，他會辭職，相信所有監管機構都相當審慎，以科學為依歸。

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記者：徐紹軒

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