海關拘4零售商販涉報水果虛假產地　 檢獲值2,500元西瓜、提子

▲ 部分檢獲懷疑附有虛假產地說明的提子。（海關提供）

香港海關近日展開全港性水果零售店鋪巡查試購行動，今（3日）指拘捕4名售賣懷疑附有虛假產地說明水果而涉嫌違反《商品說明條例》（《條例》）的人士，並檢獲一批零售價約為2,500元的水果，水果零售商分別位於土瓜灣、觀塘、大埔和粉嶺。

▲ 1間水果零售店售賣的懷疑附有虛假產地說明西瓜。（海關提供）

其中大埔的水果零售商出售標示為產自台灣的西瓜，但附有內地水果品牌的標籤；其餘3間零售商則出售標示為澳洲波子提的袋裝提子，包裝袋上卻附有「Product of USA」的字樣。

海關人員隨即採取執法行動，於上述4間水果零售商檢獲一批懷疑附有虛假產地說明的水果，包括11個西瓜和37公斤提子，零售價共約2,500元。2名男女店主及2名女店員共4人被捕。他們年齡介乎26至55歲，現正保釋候查。

▲ 1間水果零售店售賣的懷疑附有虛假產地說明提子。（海關提供）



海關亦呼籲消費者，於購買商品時應光顧信譽良好的商戶，除留意店員解說外，亦應小心檢視產品說明，並且保留交易單據；市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

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責任編輯：鄧凱文