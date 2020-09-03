屯門海港酒家再增10食客疑現食物中毒　兩日共17人現發燒腹瀉等病徵

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衞生署衞生防護中心今（3日）指，昨日公布的屯門海港酒家疑致7人食物中毒後，今再多10人進食該食肆的外賣食物後4至15小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、發燒及腹瀉，全部受影響人士現情況穩定。

7人屯門海港酒家食上湯龍蝦伊麵後疑食物中毒 出現腹痛嘔吐等

衞生防護中心指，屯門海港酒家今新增4宗食物中毒個案，涉及10名人士，年齡介乎3至65歲，他們於本月1日進食該食肆的外賣食物，約4至15小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、發燒及腹瀉。當中三名受影響人士已求醫，無需入院接受治療。全部受影響人士情況穩定。

中心說，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

光顧可靠及有牌照的食肆；

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；

進食前及如廁後要洗手。

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責任編輯：鄧凱文