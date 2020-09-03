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屯門海港酒家再增10食客疑現食物中毒　兩日共17人現發燒腹瀉等病徵

社會 20:20 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（3日）指，昨日公布的屯門海港酒家疑致7人食物中毒後，今再多10人進食該食肆的外賣食物後4至15小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、發燒及腹瀉，全部受影響人士現情況穩定。 

7人屯門海港酒家食上湯龍蝦伊麵後疑食物中毒　出現腹痛嘔吐等

衞生防護中心指，屯門海港酒家今新增4宗食物中毒個案，涉及10名人士，年齡介乎3至65歲，他們於本月1日進食該食肆的外賣食物，約4至15小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、發燒及腹瀉。當中三名受影響人士已求醫，無需入院接受治療。全部受影響人士情況穩定。

中心說，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

  • 光顧可靠及有牌照的食肆；
  • 避免進食生的海產；
  • 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；
  • 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；
  • 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；
  • 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；
  • 不要光顧無牌食物檔；
  • 飲用經煮沸的水；
  • 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；
  • 進食前及如廁後要洗手。

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責任編輯：鄧凱文 

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