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【細So出軌】「阿B」爆細So濫交偷嗒節目參選者　Macy向蘇太道歉：感到抱歉

娛樂 20:59 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

Macy爆細So有多個性伴侶。

細So出軌偷食事件愈爆愈多料，繼細So疑患性病後，到他背妻偷食的白滑KOL「阿B」現真身是靚媽Macy練美施。細So與Macy暗交兩年，至今年6月分手。今天（9月3日）晚上Macy再向媒體爆料，踢爆指細So與她交往前，已有背妻偷食前科。

她指在之前已知細So有其他女朋友：「只是以為他會為我改。」當爆Macy發現自己染上HPV後，細So坦承與其主持節目的一個參賽者有發生過性行為。

【細So出軌】練美施以「索媽KOL」形象賺錢　Macy被翻黑歷史網民力數6宗罪

練美施Macy再爆料。

而細So在Macy與交往前，在2016年主持ViuTV歌唱比賽《ShowTime我主場》。有推測指嫌疑人是張紫語（Jelly），因為對方身才驕人外，外表與Macy接近，似是合細So口呼，而且奇怪地，擁有不少Followers的Jelly竟把facebook刪去、把IG轉成私人。

此外，Macy並向蘇太阿Win表示內疚：「感到抱歉。」

想知更多細So出軌內容，即睇：https://bit.ly/3hSFHkM

感染HPV病毒會有何後患，即睇： https://bit.ly/34WpHux

撰文 : TOPick 柴犬出動

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