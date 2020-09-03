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3找換店去年報案稱受騙共200萬　警今拘4男涉串謀詐騙及處理贓物

社會 20:36 2020/09/03

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警方今指已拘捕4名男子涉嫌串謀詐騙及處理贓物，年齡介乎33至74歲，均報稱無業，現正扣留調查。（黃傑偉攝）

警方於去年3至6月，接到3間分別位於荃灣及上水找換店懷疑受騙報警求助，涉案金額超過港幣200萬。調查後發現，騙徒以偽造銀行支票機收據手法，騙取找換店滙款至內地戶口，藉支票兌現須1至2日漏動犯案，今（3日）指已拘捕4名男子涉嫌串謀詐騙及處理贓物，年齡介乎33至74歲，均報稱無業，現正扣留調查。

警方指，上述找換店當時接到客人提供銀行轉帳單據核實金額後，應客人要求將款項滙到內地指定戶口，其後發現早前單據金額未能兌現，懷疑受騙報警求助。商業罪案調查科接報後，調查後發現，騙徒以偽造銀行支票機收據手法，騙取找換店滙款至內地戶口，藉支票兌現須1至2日漏動犯案。

商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組高級督察莊子承，提醒市民及商戶，對銀行轉帳文件要清楚核實，若有疑問應直接聯絡銀行，若有懷疑應盡快報警。

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記者：黃傑偉 

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