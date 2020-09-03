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【全民檢測】截至晚上8時完成13.8萬個樣本檢測　自9月1日起合共有47萬人完成採樣

社會 21:41 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

政府表示，由今日（3日）早上8時至晚上8時，共有約19.2萬名市民經普及社區檢測計劃，在全港各社區檢測中心登記採樣。（資料圖片）

政府表示，由今日（3日）早上8時至晚上8時，共有約19.2萬名市民經普及社區檢測計劃，在全港各社區檢測中心登記採樣。自計劃在9月1日開展以來，累計合共有約47萬人在檢測中心登記檢測。

【全民檢測】港大推算全民參與檢測後會有近500人確診　當中140人或致二代傳播
　　
截至今日晚上8時，計劃已經累計完成約138,100個樣本的病毒核酸檢測，呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。
　　
政府又指，自8月29日網上預約開始以來，截至今日晚上8時，累計有約88.4萬名市民成功預約檢測。計劃至今共接獲143宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中80宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

【港版健康碼】民調稱9成半市民促港府推「健康碼」　優先予兩地家庭作團聚

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責任編輯：徐紹軒

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