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律政司不起訴豪景花園虐畜案　梁美芬鄺俊宇罕有同聲譴責

政治 21:44 2020/09/03

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律政司不起訴豪景花園虐畜案，建制泛民罕有齊聲譴責。（資料圖片）

近年社會嚴重撕裂，建制派和民主派更加勢成水火。可是，深井豪景花園疑發生虐畜案件，律政司以證據不足為由並予起訴，令民主派及建制派罕有站在同一陣線，要求詳細交代原因。有政界中人指，今次虐殺動物事件太血腥和殘忍，故無論黃絲、藍絲都要求涉案者繩之於法，因此政界各路人馬都可以站在同一個道德高地，跨光譜討回公道了。

今年2月14日情人節，深井豪景花園疑發生虐畜案件，30隻寵物被人掟落街，導致18隻動物死、12隻受傷。警方先以涉嫌「殘酷對待動物」將一名男子拘捕，翌日亦有另一人到警署自首。不過律政司日前表示，最後因證據不足決定不起訴。

對於為何不作起訴？律政司發言人日前的回應，是認為現時整體證據，未能支持合理機會達致定罪，又話如執法機構發現新證據，認為有需要再向律政司尋求法律意見，即會跟進處理。

結果，建制及泛民中人，無論平日有無主打動物權益議題都有留意到事件，並大呼理由說不過去。

經民聯梁美芬拍片要求律政司解釋清楚不檢控原因。（梁美芬facebook影片截圖）

其中，民主黨立法會議員鄺俊宇批評，此案罪證確鑿，而涉事亦人牴觸殘酷對待動物條例，相信此舉會令愛護動物人士感到非常憤慨。他指，香港正在制定動物保護法的關鍵年份，如此荒謬的案例，怎能教市民相信香港未來能朝保護動物生命的方向出發。 

經民聯立法會議員、大律師梁美芬都開腔批評，自言對律政司的決定感譁然，「我不知律政司有無考慮到，這是受高度關注的案件，29隻小動物如此被人虐殺，都無一個交代，原因為何？誰人要負責？」認為連告都不告是完全不能接受，認為若不清楚解釋，會對律政司公信力受創。

自由黨都發聲明，批評疑犯以極度兇殘的手法虐待動物，加上當事人到警署自首，已具備一定的證據，無理由讓涉案者殘殺十數生命還可逍遙法外。

事實上，跟據法例，被告虐待動物的人士，不必是故意，如其行為會令到有關動物有持續的痛苦，或疏忽照顧令動物受虐，都是有機會違法。

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撰文 : 傅流螢

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