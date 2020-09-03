【酒店下午茶】文華東方聯乘SHISEIDO推日式美顏下午茶　每位$368食11款茶點送$950護膚品套裝

▲ 文華東方聯乘SHISEIDO推日式美顏下午茶。（王芷瑩攝）

限聚令放寬，大家可以約閨蜜好友見面了！香港文華東方酒店於9月份聯乘護膚品牌SHISEIDO推出「晶鑽傳奇下午茶」，每位$368起，更可獲贈$950的護膚品套裝！

「晶鑽傳奇下午茶」下午茶揉合了日式元素，一共11款茶點。甜點包括延命草芒果熱情果馬卡龍、柚子白朱古力忌廉蛋糕、抹茶紅桑子馬德蓮蛋糕、紅豆麻糬和1963文華芝士餅。

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最特別為以焦糖布甸、黑芝麻、朱古力和鳥結糖設計的日式庭園，日本園林景觀呈現眼前。

除了甜點外，下午茶亦包括多款三文治及酥餅，以及馳名的玫瑰花果醬及牛油忌廉的新鮮焗製鬆餅。

推廣期間，每位享用「晶鑽傳奇下午茶」的賓客將獲贈禮券乙張，以免費換領價值HK$950的SHISEIDO Future Solution 永恆美肌修護組合，當中包括晶鑽豐盈潔面泡沫、晶鑽水凝再生健膚水、晶鑽多元日間修護乳霜、晶鑽多元再生修護乳霜，以及晶鑽眼唇多元再生乳霜。

賓客享用下午茶後，可率先體驗新產品！本身這酒店的下午茶價值不菲，大家可趁著推廣送禮優惠，一嘗酒店下午茶的美食、快船廊寧靜優雅的環境及奢華的護膚品！

晶鑽傳奇下午茶詳情

供應期：2020年9月1日至30日

地址：香港文華東方酒店閣樓快船廊及Café Causette

價錢：每位$368；每位$548（連Ruinart Blanc de Blancs Brut或Brut Rosé NV香檳乙杯）（另加一服務費）

時間：周一至五下午2時半至6時；周六及公假下午2時至4時及下午4時15分-6時；周日下午3時30半-6時

查詢：2825 4000

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記者：王芷瑩