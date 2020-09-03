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廣東道官立小學明年停收小一生　最快5年後遷往安達臣道新校舍

社會 22:04 2020/09/03

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廣東道官立小學明年停收小一生，最快5年後遷往安達臣道新校舍。（學校網頁圖片）

教育局證實，有60年歷史的廣東道官立小學，由2021/22學年起停止取錄小一新生，並落實遷校計畫，遷往安達臣道新校舍，新校舍最快在2025/26學年落成。教育局解釋，該校來年停收小一，是為了盡量避免影響已經入學的學生，及盡量減少跨區上學。

教育局表示，計劃將廣東道官立小學遷往安達臣道新校舍，是一項深思熟慮的決定，整體地考慮了各方面的因素：

除了現時校舍的情況外，我們亦考慮到小學學位的供求。由於現時校舍所屬的油尖旺區有足夠的學位應付需求，我們認為有條件遷校。為盡量避免影響已經入學的學生，儘量減少跨區上學，由2021/22學年起停止取錄小一新生。

學校網頁公布落實遷校安排。

在遷往新校舍後，學校會繼續保留其文化和傳統，同時提供較佳的學習環境，提升學與教的質素。至於舊校舍的使用，會按既定機制優先考慮作其他教育用途。

【全民檢測】截至晚上8時完成13.8萬個樣本檢測　自9月1日起合共有47萬人完成採樣

本學年設2班小一的廣東道官立小學，未有出現在9月2日公布的新一份自行分配學位學校名冊上，校網則顯示學校將重置到安達臣道新校舍，工程預計最快2025/26學年完成。新校舍面積約 6000 平方米，長遠解決學校空間不足的發展限制。

教育局日前指，該校佔地面積約1,000平方米，是校舍最小的官立小學，樓齡逾60年，亦欠缺不少設施，故已在安達臣道石礦場發展區預留一幅建校用地安排重置校舍。

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責任編輯　李志強

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