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烈顯倫批法院幫助創造街頭混亂　大律師公會：單方面評論並不公道

政治 20:19 2020/09/03

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終審法院前常任法官烈顯倫撰文，批法院過去一年幫助創造了導致街頭混亂的社會環境。（資料圖片）

終審法院前常任法官烈顯倫撰文，批法院過去一年幫助創造了導致街頭混亂的社會環境，又認為高等法院法官於「禁蒙面法」案中，通過決定香港憲制秩序，是「把自己抬高到了全國人大位置」。他更點名批大律師公會一再公開聲明說北京干預香港事務，其中包含了一個不言而喻的立場，即高度自治意味中央政府對香港無主權性的監督權，質疑公會是否不接受香港主權已回歸中國。

不過，大律師公會副主席葉巧琦表示不認同，認為即使回歸後，大律師公會覺得在《基本法》詮釋方面有不對地方都應該發聲，強調公會並無否定中央對香港行使主權，但在一國兩制下，香港法院審案理應是不受干預。她又指，烈顯倫以前法官身份，單方面對法院或法官作出評論並不公道，擔心給外界留下錯誤印象，造成誤解。

烈顯倫今日(３日）以《是時候緊急改革了》為題刊登文章，指北京已失去對本港司法機構的信任 ，現在有必要深刻反省。認為固中原因，是法院在部分案件，涉及對基本法的解釋，援引海外的規範和價值做法錯誤，與《普通法》宗旨相違背。

他指，最令人驚詫的例子，是去年11月高等法院裁定《禁蒙面法案》違憲的判決，認為兩名高院法官，全面宣稱緊急法牴觸香港的憲制秩序，實際效果是把自己抬高到了全國人大的位置，形容法院理解「一國兩制」政策，遲鈍得令人瞠目結舌。

烈顯倫又表示，處理司法覆核的高等法院法官，並無意識到基本法的解釋權並不在本港法院，而在北京手中；法院更允許律師「玩法證遊戲」，顛倒基本法。他認為，長期累積的結果，是港區國安法的第44條，即是由特首而非由一向的司法機構指定法官處理國安法案件。

另外，烈顯倫亦批評，法院在過去一年，幫助創造了導致街頭混亂的社會環境，因法院持續讓公共利益屈從於個人權利的主張，讓保護大多數人的法律被破壞，卻沒有懲罰。

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責任編輯：李淇

 

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