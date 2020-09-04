【新冠肺炎】《TENET天能》主角羅拔柏迪臣據報確診　新版《蝙蝠俠》無限期停拍

▲ 英國演員羅拔柏迪臣據報確診新冠肺炎。

近日荷里活接連有影星確診新冠肺炎，繼日前狄維莊遜（The Rock）宣布一家四口感染肺炎，據外媒報導，華納電影拍攝中的《蝙蝠俠》(The Batman)，證實有員工確診，而有外國媒體引述消息，確診者為男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）。

《蝙蝠俠》發行公司華納兄弟影片公司（Warner Bros.）昨日發表聲明，指《蝙蝠俠》製作團隊有成員檢測新冠肺炎結果呈陽性，現時拍攝工作宣布暫停。

聲明中未有列明確診人士的名字，但外國傳媒《名利場》雜誌及《荷里活報道》引述知情人士報道，確診者為演員羅拔柏迪臣。

羅拔柏迪臣至今未有回應事件，不過他有份參演的新片《TENET天能》（Tenet），在美國開始宣傳活動，羅拔柏迪臣卻未有現身。

▲ 近日羅拔柏迪臣缺席《天能》宣傳。

憑《吸血新世紀》走紅

現年34歲的英國演員羅拔柏迪臣，憑《吸血新世紀》（Twilight）系列走紅，早前宣布接棒演新一代《蝙蝠俠》，不過電影開拍初期遇上美國爆發疫情停工，至近日才恢復拍攝，可是又再一次陷入停工。

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▲ 柏迪臣因《吸血新世紀》走紅。

另外，近斯荷里活確診數字不斷上升，正拍攝的《Jurassic World: Dominion》在馬爾他拍攝便有4名工作人員染疫，男主角Chris Pratt拒絕赴當地拍攝。

而The Rock、《轟天炮》米路吉遜，以至麥當娜、湯漢斯都曾先後確診。