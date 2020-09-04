【新冠肺炎】九龍4個屋邨有確診者居住　全民檢測發現2名新患者住葵青屯門

▲ 九龍4個屋邨有確診者居住。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布昨（3日）新增8宗確診個案，當中7宗屬於本地個案，4宗源頭不明。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，九龍有4個屋邨上榜，並再多2間食肆曾有確診者到訪。

新增的2間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期；個案編號）：

黃大仙 鳳祥樓 富城火鍋海鮮 酒家 28/08/2020 #4839

油尖旺 偉興大廈 名寶石餐廳 31/08/2020 #4839

患者主要居住九龍區，九龍區有4個屋邨上榜，另有一位居住元朗，詳情即睇：【下一頁】

居住於黃大仙竹園南邨貴園樓的#4839的女患者為62歲，除了到訪以上2間食肆，也曾到訪黃大仙竹園街市、大角咀市政大廈。

另外，有6人經全民檢測計劃發現確診，當中4人屬過往已確診，餘下2人包括一名63歲男子，6月後已無上班，與太太及家人同住葵涌荔景山路華豐園，另一居所於葵盛西邨，日常多去長沙灣保安道街市、北河街街市或美孚街市。

另一名為22歲女子，暫無工作，居屯門兆康苑，日常會到朋友位於觀塘紀律部隊宿舍的居所。

同場加映，一圖睇清日常活動感染風險：

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責任編輯：楊宛茜