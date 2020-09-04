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【多啦A夢50周年】《LINE：多啦A夢樂園》正式上線　9月17日前登入送遊戲道具獎賞   

休閒 10:19 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

LINE的免費手機遊戲向來吸引，除了有LINE  Friends 熊大、兔兔、饅頭人等做主角，更不時聯乘迪士尼、日本動漫推出專屬遊戲，最新上綫就有《LINE：多啦A夢樂園》，玩家可以和多啦A夢、大雄等，一同前往各式各樣的島嶼冒險。

遊戲規則相當簡單！只要將3個以上相同顏色的方塊連線就能消除，通過關卡後，就可以獲得「鈴鐺」、的是「銅鑼燒」等，各式過關道具與角色卡片均擁有不同功能。(官網圖片)

在遊戲中，玩家可打造屬於自己理想中的「樂園」，建造自己的房子，或是在空地利用水管作裝飾，還會發現多啦A夢的秘密道具，當玩家找出隱藏在裝飾裡的秘密道具後，就可以觀賞「漫畫」中這個秘密道具的登場片段，不同年齡層的玩家都可以找到遊戲樂趣！而多拜訪LINE好友的樂園，與朋友齊齊玩，更有機會獲得特別道具呢!

玩家可以選擇自己喜歡的裝飾來打造樂園！大雄、靜香、小夫和胖虎也會一起幫忙！(官網圖片)

為慶祝多啦A夢50周年，由即日至9月17日，玩家登入遊戲後，都可以獲得「1000枚銅鑼燒硬幣」、「2個彩色球棒」、「10顆鑽石」以及「1張高級扭蛋券」！此外，為慶祝新遊戲上綫，官方特別舉辦「多啦A夢生日蛋糕製作活動」，由即日至9月11日（09:59）只要於遊戲內挑戰關卡將可收集點數，使用點數來裝飾蛋糕就可以獲得「鑽石」、「過關道具」、「扭蛋券」等豪華獎勵。

LINE 遊戲類型大都屬於小品遊戲，不會花太多時間與精神，容易上手又可打發空閒時間，大人小朋友作娛樂消遣也不錯。

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《LINE：多啦A夢樂園》

支援系統：iPhone／Android

語言：繁體中文、英文、日文

價格：免費（內含購買）

記者：陳絲韻

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