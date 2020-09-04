62折入手香港製造月餅 傳統新派任君選擇

一年容易又中秋！尚有不足一個月便是中秋節，未知大家是否已想好如何跟親朋好友歡度佳節？雖然大家今年未必可以如常外出食飯、賞月，但最少可以為自己或家人選購一些應節食品，感受節日氣氛。提到應節食品，中秋節又豈能沒有月餅？如果大家尚未「入貨」，香港榮華餅家就有好介紹！

用指定電子支付方式享62折

中秋佳節當前，香港榮華餅家就為大家準備了多款寓意團圓美好的月餅，無論是傳統的雙黃白蓮蓉月餅，還是近年流行的流沙奶黃月餅都一應俱全，而且更有限時優惠！

由即日起，多款月餅以低至約65折發售，而因應疫情關係，為減少現金交易及非必要接觸，從而降低病毒傳播風險，現凡於香港榮華分店購買月餅並以指定電子支付方式結帳更可享62折優惠*，讓大家可以優惠價錢在中秋節與親友一起品嚐快樂團圓滋味。

擁有70年歷史的香港榮華餅家一直堅持選用優質食材，由經驗豐富的師傅於香港廠房用心製作月餅。想知道有哪些月餅款式適合送禮自用？立即為大家介紹！

喜歡傳統滋味的你：雙黃白蓮蓉月餅

經驗豐富的師傅以優質湖南湘蓮配以純正植物油，慢火煮成清香嫩滑的白蓮蓉，配上頂級蛋黃，啖啖甘香滋味。

一盒4個，每個185克

推廣價：$245.5，電子支付優惠價：$234.3

（標準價：$378）

自認緊貼潮「流」的你：流沙奶黃月餅

近年流沙奶黃月餅深受一眾大人小朋友歡迎，而香港榮華餅家的流沙奶黃月餅以金黃外皮包着幼滑的流沙奶黃，當一口咬下，香濃奶黃如流沙般湧出，其幼滑綿密的口感，加上滿口甘香蛋黃，實在令人回味無窮。產品更榮獲2020年Monde Selection「世界優質食品金獎」，絕對是送禮自用必選。

一盒8個，每個45克

推廣價：$232，電子支付優惠價：$228.1

（標準價：$368）

追求新口味的你：流沙白蓮蓉月餅

覺得流沙奶黃月餅已經無法滿足你？香港榮華餅家將清香嫩滑的白蓮蓉與甘香幼滑的流沙蛋黃結合，帶出質感細膩的口感，完美地把傳統與潮流融合，將中秋經典滋味重新演繹。

一盒8個，每個45克

推廣價：$232，電子支付優惠價：$228.1

（標準價：$368）





只愛健康素食的你：四喜滿堂月餅（素食）

以往提起素食可能會令人聯想到清淡無味兼沉悶的齋菜形象，但隨着大眾對健康日益關注，近年素食已成為一股潮流風尚。而香港榮華餅家推出的四喜滿堂月餅（素食）由正式白蓮蓉月餅、純淨蓮蓉月餅、純淨紅豆月餅，以及純正伍仁月餅組成，當中不含蛋奶成分，讓素食人士可以食得安心。

一盒4個，每個185克

推廣價：$232.5，電子支付優惠價：$221.9

（標準價$358）

* 指定電子支付方式包括：VISA、MASTER、銀聯卡、 EPS、八達通、支付寶、微信支付、Google Pay、Apple Pay、Samsung Pay、BoC Pay及雲閃付

* 優惠不適用於機場分店、網上商店、專櫃及其他臨時銷售點

* 優惠不適用於公益月餅券、中國‧海外月餅券、十二肖「威鼠」月餅、貓山王榴槤冰皮月餅及B.Duck小黃鴨流沙奶黃月餅

* 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或向店員查詢

（特約）