【貪玩惹禍】貪玩將鬼口水黏滿頭髮洗不掉　女兒變「包租婆」崩潰媽媽一招搞掂

▲ 女童大哭著表示以後不敢了。

黏黏的「鬼口水」既色彩繽紛，小朋友又能發揮創意，製造各種形狀，深得孩子歡心。不過，年幼小朋友貪玩，稍有不慎隨時發生意外。近日有台灣網民就在社交平台上載短片，女兒的頭髮被「鬼口水」黏實，髮型瞬間變成「包租婆」而大哭起來，令父母都非常崩潰，最終只能到髮型店剪掉頭髮。

近日有網民在facebook群組「爆廢公社」分享短片，一名年約3歲的女童因貪玩，將一大坨鬼口水放到頭上，然而鬼口水的黏性極強，沾在頭髮上無法取下，女童發現大事不妙，即便大哭求助，更崩潰地表示，「以後不敢了」，表現相當驚慌。

剃光頭髮

媽媽摸了摸女兒的頭，不斷嘆氣，

除非你小孩已經做好理光頭的準備，不然真的不要給小朋友玩史萊娒（鬼口水）這玩具。

其後，畫面跳到剪髮店，媽媽似乎是無能為力，只好請髮型師把女兒的頭髮都剃光。最終，女兒的長髮被剪剩一條小辮子，其他部分都被剷光，仿如一個清朝人，女童剪髮後一直低著頭，似乎非常失落。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

這悲劇事件吸引逾萬人讚好，並有3000多人留言，紛紛表示，「個會讓我心疼又生氣」、「真的哭笑不得」、「她是當洗髮精在抹嗎？不然怎麼可以這麼均勻」。有網民亦提議，可以用鹽洗掉、又或用檸檬酸加水慢慢處理、乾了後以溫水就能洗掉等。其後亦有網民發現，先將頭髮浸泡熱水再用梳子梳開，或是用酒精、牙膏、凡士林塗抹都可輕鬆剝離。

鬼口水意外

事實上，鬼口水意外並不罕見，去年8月就有一名台灣的小學女童，因每天捏揉自製「鬼口水」數小時，手指出現明顯紅腫，滲出組織液、手指碰到東西會疼痛、甚至連指紋也消失。

皮膚科專科醫生陳厚毅過往接受TOPick訪問時指出，「鬼口水」含有甲醛、致敏劑MIT及CIT等化學物質，小朋友的皮膚較幼嫩，如果小朋友出現痕癢、紅腫或灼傷的情況，應立刻停止接觸有關產品。

如果小朋友的手部有傷口或在皮膚濕疹活躍期間，接觸「鬼口水」或黏土玩具，容易增加濕疹復發及皮膚痕癢的情況。陳醫生建議，「長時間接觸化學物資並非好事，玩耍時間最長半小時已經是極限。」

消委會測試市面20款「鬼口水」及黏土玩具，發現12款的硼遷移量超出歐洲標準建議上限，最高1款超出建議限值逾 12倍。消委會引述歐盟提醒消費者，兒童攝入或接觸過量硼，可能對他們的生殖系統造成損害，甚或影響健康。12款「鬼口水」硼遷移量超標名單，即睇【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳