【借錢不還】向人討債難過問人借錢 追債被發爛渣「借得俾我預咗唔還」

▲ 討債難過問人借錢。

「我依家有無話唔還錢先？遲兩日還之嘛，你使唔使日日追到咁緊呀？」「你借我錢仲聲大夾惡，好似我欠你錢咁！我就覺得好唔開心！」有一天，我在街上聽到兩個成年人，嘶破喉嚨地嗌交，就憑這兩句說話的內容，我已經了解發生甚麼事情。

「呢啲情況我遇過好多。」損友甲向來樂於助人，不少心懷不軌的朋友，看中他容易心軟的弱點，問他借錢，他從來不懂得拒絕，因此吃過不少虧，到今天，即使已經成為兩蚊一族，仍然改不掉這個被人利用的性格。「我從來唔敢開口叫人還錢，人哋如果唔係山窮水盡，都唔會問我借錢，叫人還錢，就好似趕絕人哋咁，我做唔出。」他說。

而我們眼見也有很多荒謬的例子，譬如其中一個欠他巨債的人，在他面前發爛渣：「你借得俾我，就預我還唔番俾你㗎啦！」損友甲想想，又覺得對方講得有道理，於是放棄追債。另一次，他鼓起勇氣，向欠他錢的人追債，對方扮可憐，結果追債不成，他再借多一筆錢給對方！

我不理解，為甚麼「借得俾我就預我還唔番俾你」，可以講得如此強詞奪理？!但我又必須同意，向一個人討債，比問一個人借錢，更難。年輕的時候，也曾經有一段日子，好似損友甲一樣，不懂拒絕人家。後來發覺，不懂拒絕人家的後果，不僅是金錢上的損失，友誼和同情心被利用，才最傷。

全文刊於《經濟日報》，原題為「最傷」