【開心速遞】《愛回家》Bonnie容儀齊穿小背心解暑　 陳榮峻讚林凱恩吳香倫如兩姊妹【有片】

▲ 林凱恩和吳香倫齊換上小背心示人。（林凱恩IG圖片）

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的Bonnie（林凱恩飾）和譚何容儀（吳香倫飾）分別換上小背心示人，縱然二人於劇內未有機會穿上母女裝同場出現，劇外的林凱恩和吳香倫一起為母女裝合照留念，飾演譚道德的陳榮峻也指二人如兩姊妹，甚懂得氹太太。

昨晚（9月3日）播出的第987集《開心速遞》以「若然環保意識走火入魔…」為題，講述譚道德被封為環保先鋒後，為了維持形象而難為了自己及身邊人。

【開心速遞】吳香倫患皮肌炎關節腫脹身體乏力 感恩陳榮峻照料起居：辛苦了他

▲ 譚道德（陳榮峻飾）為了維持環保形象而辛苦自己。（TVB截圖）

【開心速遞】吳香倫患罕見病哽咽感慨病情反覆 陳榮峻誓伴太太抗病：繼續一起向前行【有片】

即使面對嚴熱的天氣，譚道德仍堅持不開冷氣，因而Bonnie和容儀都分別換上小背心以免中暑。

劇中的容儀小背心和育英小背心未有機會同場，不過難得二人齊齊換上母女裝，林凱恩便跟劇中得爸爸媽媽合照留念。

她寫道：

家家有本難念的...「道德經」 爸爸比我抖下好無？( ；´Д｀)🤳 #開心速遞 #跟媽媽的姊妹裝♥️ #權宜之計🦦

陳榮峻見狀也有留言：「兩姊妹❤️」