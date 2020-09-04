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【一代巨星】張國榮9.12迎64歲冥壽　日攝影師公開哥哥未曝光靚相

娛樂 10:44 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

日本攝影師清水永安公開張國榮未曝光相片。（取自IG）

一代巨星張國榮在9月12日64歲冥壽，除哥哥生前所屬環球唱片，下星期推出從未曝光的《春夏秋冬》錄音版本。早年曾為張國榮拍攝寫真集的日本影師清永安雄，日前亦在社交平台公開22年前為哥哥拍攝的照片。

張國榮在1998年拍攝寫真集《ALL ABOUT LESLIE》，當年由日本攝影師清永安雄操刀。昨日清水永安在IG中貼出5張哥哥的相片，留言指22年前跟哥哥澳門一間酒店內拍攝，並指當時得哥哥全力配合。

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相中的張國榮魅力迷人，盡展巨星味道，一眾fans紛紛留言感謝清永安雄分享張國榮珍貴照。

撰文 : TOPick柴犬出動

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