【一代巨星】張國榮9.12迎64歲冥壽 日攝影師公開哥哥未曝光靚相 娛樂 10:44 2020/09/04 分享： 熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 ▲ 日本攝影師清水永安公開張國榮未曝光相片。（取自IG） 一代巨星張國榮在9月12日64歲冥壽，除哥哥生前所屬環球唱片，下星期推出從未曝光的《春夏秋冬》錄音版本。早年曾為張國榮拍攝寫真集的日本影師清永安雄，日前亦在社交平台公開22年前為哥哥拍攝的照片。 張國榮在1998年拍攝寫真集《ALL ABOUT LESLIE》，當年由日本攝影師清永安雄操刀。昨日清水永安在IG中貼出5張哥哥的相片，留言指22年前跟哥哥澳門一間酒店內拍攝，並指當時得哥哥全力配合。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 相中的張國榮魅力迷人，盡展巨星味道，一眾fans紛紛留言感謝清永安雄分享張國榮珍貴照。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【一代巨星】張國榮為演好《夜半歌聲》虛心進修 表演教授孫鳳琴：他不只是一個藝人是位藝術家 12:44 2020/06/08 【一代巨星】張國榮為演好《夜半歌聲》虛心進修 表演教授孫鳳琴：他不只是一個藝人是位藝術家 【少女時代】《戀戰沖繩》上映20周年 黎姿懷念與張國榮王菲合作 17:06 2020/07/29 【少女時代】《戀戰沖繩》上映20周年 黎姿懷念與張國榮王菲合作 【一代巨星】張國榮64歲忌辰從未面世錄音曝光 《春夏秋冬》MV當年跟張栢芝合作 18:01 2020/09/01 【一代巨星】張國榮64歲忌辰從未面世錄音曝光 《春夏秋冬》MV當年跟張栢芝合作 張國榮 演員 歌手 攝影師 環球唱片