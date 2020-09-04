【一代巨星】張國榮9.12迎64歲冥壽　日本攝影師公開哥哥從未曝光靚相【多圖】

▲ 張國榮從未曝光寫真曝光。

一代巨星張國榮在9月12日64歲冥壽，除哥哥生前所屬環球唱片，下星期推出從未曝光的《春夏秋冬》錄音版本。早年曾為張國榮拍攝寫真集的日本影師清永安雄，日前亦在社交平台公開22年前為哥哥拍攝的照片。

張國榮在1998年拍攝寫真集《ALL ABOUT LESLIE》，當年由日本攝影師清永安雄操刀。昨日清水永安在IG中貼出5張哥哥的相片，留言指22年前跟哥哥澳門一間酒店內拍攝，並指當時得哥哥全力配合。

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【一代巨星】張國榮64歲忌辰從未面世錄音曝光 《春夏秋冬》MV當年跟張栢芝合作

相中的張國榮魅力迷人，盡展巨星味道，一眾fans紛紛留言感謝清永安雄分享張國榮珍貴照。

▲ 哥哥巨星地位無人取替。（經濟日報圖片）

而哥哥生前所屬環球唱片，特地為張國榮斥重金打造成一張「全新」專輯 《REVISIT》，第一首派台作《春夏秋冬A Balloon’s Journey》將於9月12日張國榮忌辰之日推出，將哥哥從未曝光錄音版本重出。

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此曲更是跟哥哥合作無間的唱片監製梁榮駿（Alvin Leong）及編曲人唐奕聰 （Gary Tong）為名作改頭換面，重塑經典。而新版本《春夏秋冬》歌曲和MV將於9月12日推出。