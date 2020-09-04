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【防疫意識】稽查員發燒38.4°C辯稱「天氣熱」強闖托兒中心　2日後疑連累5嬰發燒1住院

健康 11:08 2020/09/04

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稽查員發燒38.4°C辯稱「天氣熱」強闖托兒中心，疑連累5嬰發燒1住院。

全球新冠肺炎疫情未止，不少地方都要求民眾量度體溫才可進出。台灣一名稽查員日前到托兒所進行查核工作時，3次量度體溫都顯示發燒，但她卻辯稱是「天氣熱」導致，強闖托兒中心，結果疑導5嬰兒發燒、1名住院。

綜合台媒報道，台東2名稽查員日前到一間托兒所做例行檢查，一名周姓女稽查員在門前3度量體溫，均被測出發燒，高達38.4°C。按照防疫規定，有發燒症狀人士不得進內中心內。

不過，她當時辯稱是戶外天氣太熱導致體溫過高，堅持進入。及後她又出現發冷症狀，一度要求職員關掉冷氣及風扇。

從閉路電視畫面中可見，她除了移動物品外，還曾手抱嬰兒協助餵奶，並在中心內逗留近2小時後才離開。

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2日後，1名嬰兒嚴重發燒住院、5名發燒、另有4名也出現體溫過高。雖然無法直接證明與稽查員闖入有關連，但一班家長仍就其行為不當向社會處投訴。

台東縣政府社會處表示，這名稽查員是約聘雇社工，沒有按照防疫規定，在體溫過高情況下仍執意入內進行查核，明顯失當，將會再調查相關疏失後進行議處。

責任編輯：羅嘉欣

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